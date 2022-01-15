Citroen C5 Aircross makyajlandı

Yeni bir ön tasarıma kavuşan C5 Aircross'un kabininde de konfor ve teknoloji dokunuşları bulunuyor



Citroën'in 2018 yılından günümüze kadar 260 bin adetin üzerinde global satışa ulaşan kompakt SUV modeli C5 Aircross makyajlandı. Yeni çizgiler ve bu sefer tek parça olarak tasarlanan farlarıyla tamamen yeni bir yüz ifadesine kavuşan başarılı SUV, artık daha geniş bir duruşa sahip. LED teknolojili stoplar, piyano tuşu tasarımıyla yeni bir ışık imzası yaratırken, 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar da aracın güçlü SUV duruşuna katkı sağlıyor.

Makyajla birlikte C5 Aircross’un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırılmış. Ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılan araç, ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital ekrana sahip. C5 Aircross, C4 ve C5 X ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroën Advanced Comfort® koltuklarla konforu da en üst seviyeye çıkarıyor. Sürücü ve ön yolcu tarafında ısıtma ve masaj işlevleri sunuluyor.

C-SUV segmenti müşterilerinin beklentilerini karşılamak için yeni C5 Aircross’da birçok kişiselleştirme çözümü sunuluyor. Dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen yeni Tutulma Mavisi rengi dışında Kutup Beyazı, Sedefli Beyaz, İnci Siyah, Platin Gri ve Çelik Gri gövde renklerine sahip olan C5 Aircross'un yeni renkleri ön hava girişlerinde ve Airbump'ta da uygulanıyor.

Citroën’e özel Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon sistemine sahip olan C5 Aircross, segmentinin en konforlu modellerinden biri olmaya devam ediyor. Bu sınıfta, üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk sunan tek SUV olan C5 Aircross, araç içindeki koza etkisini güçlendiren akustik lamine ön cam gibi çözümlerle ses yalıtımına da ekstra özen gösteriyor.

C5 Aircross, yolcularının konfor ve güvenliğini iyileştirmek için birçok yeni nesil teknoloji sunuyor. Makyajlı C5 Aircross; Dur&Kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı sistemini birleştiren 2. seviye otonom sürüş teknolojisi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak üzere, kompakt SUV segmentinde sunulan 20 öncü sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor.

