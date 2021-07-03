Cayenne ailesine 640 bg'lik versiyon!

Porsche, büyük SUV modeli Cayenne'in yüksek performans odaklı Turbo GT versiyonunu tanıttı



Porsche Cayenne'in kamuflajlı haliyle Nürburgring Nordschleife'de rekor kıran versiyonu resmi olarak tanıtıldı. Pistin SUV rekorunu ele geçiren model Performance Cayenne olarak anılmış olsa da, rekortmenin seri üretim versiyonu Cayenne Turbo GT adıyla lanse edildi.

Maksimum performans ve yol tutuşu için tasarlandığı açıklanan yeni Cayenne Turbo GT, olağanüstü sürüş dinamiklerini yüksek derecede günlük sürüş özellikleriyle birleştiriyor. 640 bg gücünde 4.0 litrelik çift turbo V8 motora sahip olan bu yeni versiyon, Cayenne Turbo Coupé'den 90 bg daha fazla güç ve 80 Nm farkla 850 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Bu farklar da Turbo GT'nin 0-100 km/s deparını 0,6 saniye daha kısa bir sürede; sadece 3,3 saniyede tamamlamasına imkan tanıyor. Aracın 300 km/s'lik maksimum hızı da Cayenne Turbo Coupe'den 14 km/s daha yüksek.

Turbo GT'nin V8'i, krank mili, bağlantı çubukları, pistonlar, dağıtım zinciri tahriki ve burulma titreşimi gibi temel unsurlarda Turbo Coupé'de olduğundan farklı. Daha hızlı vites geçişleri sunan 8-ileri Tiptronik S şanzıman ve Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) sistemi de değiştirilmiş. Cayenne Turbo GT, benzersiz merkezi egzoz boruları ile standart spor egzoz sistemine sahip. Otomobilin ortasından, arka susturucu da dahil olmak üzere egzoz sistemi, hafif ve özellikle ısıya dayanıklı titanyumdan yapılmış.

Cayenne Turbo GT, standart olarak sunulan tüm şasi sistemleri ve bu model için özel olarak geliştirilmiş performans lastikleriyle göze çarpıyor. Güç aktarma organları ve şasi aynı zamanda Cayenne Turbo GT için özel olarak tasarlanmış bir yapıya sahip. Cayenne Turbo Coupé ile karşılaştırıldığında, Turbo GT 17 mm kadar daha alçak bir gövdeye sahip. Buna bağlı olarak otomobilin hem pasif şasi bileşenleri hem de aktif kontrol sistemleri yeniden tasarlanmış ve performans için optimize edilmiş. Ayrıca, aralarındaki kusursuz etkileşimin göstergesi olarak özel kalibrasyon da ön plana çıkarılmış. Örnek olarak, üç odalı havalı süspansiyon direnci yüzde 15'e kadar artırılmış. Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi’nin yanı sıra hıza duyarlı direksiyon ve arka aks yönlendirme sistemleri de adapte edilmiş. Aktif yalpa stabilizasyon sistemi de artık performans odaklı kontrol yazılımı ile çalışıyor. Buna paralel olarak, Porsche Tork Dağıtımı Sistemi daha yüksek tork sapma oranlarına izin veriyor.

Turbo Coupé ile karşılaştırıldığında; ön tekerleklerin genişliği bir inç, negatif kamber açısı da 0,45 derece artırılarak, 22 inçlik Pirelli P Zero Corsa performans lastiklerine daha geniş bir temas alanı kazandırılmış. Frenleme görevini ise standart olarak sunulan Porsche Seramik Kompozit Fren Sistemi (PCCB) üstleniyor.

Cayenne Turbo GT'nin sportif karakteri, yüksek kaliteli standart donanım ve iç mekanının genişletilmiş Alkantara özellikleri ile vurgulanıyor. Önde sekiz yönlü spor koltuklar ve ikili spor arka koltuk sistemi standart olarak sunuluyor. Porsche'nin spor otomobillerinde beklendiği gibi, çok işlevli spor direksiyon simidi, sarı bir saat 12 işaretiyle dikkat çekiyor. Belirtilen döşemeye bağlı olarak seçili vurgu şeritleri mat Siyah renkle tamamlanıyor.

Turbo GT ile yeni nesil Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemi pazara sunuluyor. Daha önce olduğu gibi PCM 6.0, Apple CarPlay ile tamamen uyumlu olup, Apple Music ve Apple Podcast'lerin geniş kapsamlı entegrasyonuna da izin veriyor. Bununla birlikte bilgi-eğlence sistemi artık Android Auto'yu da içeriyor ve bu yenilik tüm popüler akıllı telefonların artık entegre edilebileceği anlamına geliyor.



