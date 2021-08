Çağan Ilgar’la Klasik Yolculuk: 1949 Chevrolet Fleetline Deluxe Custom

Tam bir klasik tutkunu olan Niyazi Ertem Deniz, klasik otomobil tutkusunu ve 1949 Chevrolet Fleetline Deluxe Custom aracıynan ilgili bizlerle şunları paylaştı;

Hazırlayan: ÇAĞAN ILGAR

İlk Klasik arabam 1973 Cadillac Fleetwood’du 2008 yılında Mağusa’dan çok sevdiğim bir abimin vasıtasıyla alarak, her zaman ilgi duyduğum Klasik araç dünyasına katıldım. Uzunca bir süre onun restorasyonuyla uğraştım sonradan işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona fazla zaman ayıramadığımdan, ona daha iyi bakacağına ve onu daha verimli kullanacağına inandığım dayımın oğluna verdim.Bizler tüm aile olarak Klasik yarışlarından, faliyetlerinden, organizasyonlarından gerek Semavi abinin, gerek Akın abinin, sizlerin, gerek diğer üyelerin yardım ve tavsiyeleri, sohbetleriyle ortamdan her zaman zevk almış, severek katılmışızdır. Bu nedenle çok geçmeden yeni bir araç bulup özlediğimiz bu ortamlara yeniden girebilmek adına klasik ama mekanik ve kaporta olarak sorunsuz bir araç bulma arayışı içine girdim.Hayalimde hep bir Amerikan araç istiyordum. Güçlü, heybetli, direksiyon başına geçtiğin anda yaşattığı hissi, arabanın yolda süzülmesi, duruşu, tasarımı, motorunun sesi kısacası farklı bir klasik olmalıydı. 2019 senesinde, Carcave Cyprus direktörü Emre Uluçkan’ın da yardımlarıyla aylarca bakılan araştırılan onca resim ve araştırmadan sonra 1949 Chevrolet Fleetline Deluxe Custom aracı görür görmez kararımı verdim. Yeni klasik aracım bu olmalıydı.Chevrolet 1941 ve 1942 yıllarında 110,000 adet ürettiği Fleetline modelinin üretimini 2. Dünya savaşı nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştı. 1946 yılında tekrar üretime başladığı Fleetline modelinin yerini, 1952 yılında Bel- Air modeline bırakmıştır. Firma benim aracımın modeli olan Deluxe versiyonunu ise sadece 1949-1951 yılları arasında üretmiştir.Aracım Amerika’da ki sahibi tarafından, Fleetline Deluxe modeli baz alınarak komple Custom(Özelleştirilmiş) olarak restorasyon yapılmış olup, ABD’de 1 klasik araba sergilerinde, şovlarda 10’larca ödül kazanmıştır.Aracım da Chevrolet’in performans için ürettiği ve Corvette modellerinde de kullanılan LT1 kodlu 5.7L V8 350ci motoru bulunmaktadır ve 400hp üzerinde güç üretmektedir. Kapıların açma kolları, araca daha yalın bir görüntü vermek için gizlenmiş olup onun yerine uzaktan kumanda ile açılmaktadır. Klasik araba sergilerinde, buluşmalarında aracın daha güzel görünmesini sağlamak için arka plakayı kontak kapandığı zaman plakayı gizleyen bir düzenek de arabaya eklenmiştir. Arka stop lambalarında ise 1956 Chevrolet’ten alınmış olup, arka süspansiyon ve dümen mekanizmalarını, yol tutuşu geliştirmek ve daha performanslı bir sürüş zevki yaratmak amacıyla Ford Mustang modelinden kullanılmıştır.Bu araçtan sonra günlük de kullanabileceğim, her zaman ilgimi çeken küçük ama sürüşü inanılmaz zevki ilk Klasik Mini arcımı aldım. 1962 Morris minor MK1. Halen restorasyonu sürmekte olup, tamamen klasik olarak toplanmaktadır. Onun restorasyonuyla uğraşırken, mini sürüş zevkinden ayrı kalmamak için daha yeni nesil 1987 Austin Mini MK4 almış bulundum.Boya, kaporta, derken onu da kolleksiyona katıp bu sefer Klasik slalom yarışlarının ne kadar zevkli olduğunun farkına vardım. Klasik araçlarımı fırsat buldukça kullanmaya, işletmeye çalışırım. Onlar benim için ailenin bir ferdi gibidir. Onlara da zaman ayırıp, bakım ve temizliğini yapmaktan büyük zevk almaktayım.Bana böyle güzel bir söyleşi fırsatı verdiginiz için çok teşekkür ederim, sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim, bir sonraki Klasik buluşmamızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalmanızı dilerim.Haftaya 12 Mayıs 2012’de yapılan Akmira Klasik Otomobil Rallisi.