Cadillac Lyriq, görücüye çıktı





Cadillac'ın etkileyici elektrikli crossover modeli resmen tanıtıldı



Lüks otomobil üreticisi Cadillac, Lyriq adlı elektrikli SUV konseptini geçtiğimiz yıl göstermişti. Aracın o zamanki hâli, seri üretime biraz uzak fütüristik bir hâl idi. Örnek vermek gerekirse yan aynaları bile yoktu. Cadillac şimdi ise Şanghay Otomobil Fuarı 2021 kapsamında Lyriq modelinin seri üretime hazır versiyonunu karşımıza çıkardı. İşin iyi tarafı ise aracın hâlâ konsept versiyonuna çok yakın bir görünümde olması.

Aracın seri üretim versiyonuna geçiş yaparken keskin gövde hatlarının, ince farlarının ve LED çizgilere sahip ön ızgarasının değişmeden kaldığını görüyoruz. Tabii fazla büyük jantlar küçülmüş ve yan aynalar araca eklenmiş.

Cadillac, aracın satışına başlandığı andan itibaren satin metalik gümüş ve metalik siyah renk seçenekleri ile 20 ve 22 inç'lik jant seçeneklerinin bulunacağını belirtiyor. İç mekan için de yine iki farklı renk seçeneği sunulmuş. Aracın iç mekanında, yeni nesil Cadillac Escalade'dekine benzer büyük kıvrımlı bir ekran görüyoruz.

Bu ekran, dijital gösterge paneli ve multimedya ekranını bir araya getiren 33 inç'lik devasa bir ekran oluyor. Cadillac, araçta koltuk kafalıklarına entegre edilmiş hoparlörlere de sahip 19 hoparlörlü gelişmiş bir ses sisteminin ve aktif ses engelleme özelliğinin bulunduğunu da belirtiyor.

Cadillac Lyriq'in GM'in yeni modüler elektrikli araç platformunu ve yeni nesil Ultium serisi bataryalarını kullandığını da biliyoruz. Araçta 100 kWh kapasiteli bir batarya yer aldığını ve aracın 345 beygir güç ile 440 Nm tork ürettiğini de öğreniyoruz. Cadillac, bu aracın 480 km civarında bir menzile sahip olduğunu belirtiyor. Arkadan itişli olarak sunulan aracın ilerleyen zamanlarda 4 tekerden çekişli performans odaklı bir versiyonunun geleceği de belirtiliyor.

Cadillac, Lyriq adlı bu etkileyici tasarımlı modelinin 190 kW'a kadar şarj desteği sunduğunu ve bu sayede 10 dakika gibi kısa bir sürede 100 km'lik menzil kazanabildiğini de açıklıyor. Aracın evler için olan şarj modülünün de 19.2 kW'lık olduğu belirtiliyor. Cadillac son olarak, 2022'nin başlarında üretimine başlamayı planladığı bu modelinin baz versiyonunun 60.000$'lık bir fiyata sahip olacağını da belirtiyor.

