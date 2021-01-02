Bu canavar tam 2.000 bg güç üretebiliyor

Startup markalardan biri olan Aspark, ilk modeli olacak Owl'u 2019 yılında ilk kez göstermiş olsa da başka üreticilerin aksine zaman kaybetmeden aracın üretim versiyonunu tanıttı



Markanın sitesinden ulaşabileceğiniz sınırlı sayıdaki bayii, bu günden itibaren Aspark Owl satışı gerçekleştirecek. Fransa'nın Beure, Florida'nın ise Miami şehrinde bulunan bu bayilerin sayısı da ilerleyen günlerde artacak.



Bu hızlanma süresini yakalamak pek de kolay değil. Sadece bu yüzden dört tekerinde, dört elektrik motoru bulunduran bu hiper otomobil toplamda 2.012 bg güç üretebiliyor. 2.000 Nm tork çıkışı sağlayan bu çarpıcı güç düzeni, 64 kWh'lık lityum iyon bataryalar ile destekleniyor. Aspark'ın verilerine göre araç 450 kilometrelik bir menzile sahip ve 400 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

İlk bakışta bile çılgın bir aerodinamik projesine benzeyen Owl, karbon fiber monokok bir gövdeye sahip. Aktif aerodinamik sistemlere sahip olan aracın karbon seramik frenleri de bu devasa gücü dizginlemesine olanak sağlıyor.

Bu denli güçlü bir otomobili satın alabilmek için ise cebinizin biraz geniş olması gerek. Sadece 50 adet üretilecek Aspark Owl'un fiyatları tam 3.5 milyon dolardan başlıyor.

Tesla'nın başarısının ardından her bir köşede karşımıza çıkmaya başlayan startup markalardan biri de Aspark olmuştu. Marka, ilk modeli olacak Owl'u 2019 yılında ilk kez göstermiş olsa da başka üreticilerin aksine zaman kaybetmeden aracın üretim versiyonunu tanıttı. Geliştirme sürecinde vites düşürmeyen Aspark, şu anda bu canavarı Kuzey Amerika ve Avrupa topraklarında satışa sunuyor.Markanın sitesinden ulaşabileceğiniz sınırlı sayıdaki bayii, bu günden itibaren Aspark Owl satışı gerçekleştirecek. Fransa'nın Beure, Florida'nın ise Miami şehrinde bulunan bu bayilerin sayısı da ilerleyen günlerde artacak. Nürburgring rekoru kırması için tasarlanan Owl , şimdilik Alman pist üzerinde resmi bir başarıya ulaşamamış durumda. Öte yandan Owl'u özel kılan şey, 0-100 km/sa hızlanmasını 1.8 saniyenin altında tamamlayabiliyor olması. Bu veriler resmiyete kavuştuğunda Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" unvanını almış olacak.Bu hızlanma süresini yakalamak pek de kolay değil. Sadece bu yüzden dört tekerinde, dört elektrik motoru bulunduran bu hiper otomobil toplamda 2.012 bg güç üretebiliyor. 2.000 Nm tork çıkışı sağlayan bu çarpıcı güç düzeni, 64 kWh'lık lityum iyon bataryalar ile destekleniyor. Aspark'ın verilerine göre araç 450 kilometrelik bir menzile sahip ve 400 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.İlk bakışta bile çılgın bir aerodinamik projesine benzeyen Owl, karbon fiber monokok bir gövdeye sahip. Aktif aerodinamik sistemlere sahip olan aracın karbon seramik frenleri de bu devasa gücü dizginlemesine olanak sağlıyor.Bu denli güçlü bir otomobili satın alabilmek için ise cebinizin biraz geniş olması gerek. Sadece 50 adet üretilecek Aspark Owl'un fiyatları tam 3.5 milyon dolardan başlıyor.