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Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek

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Bugatti'nin sadece 10 adet üreteceği Centodieci, 2022'de sahiplerine kavuşacak

Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
 
 
2019 yılı şimdilerde sanki 10 yıl önceymiş gibi geliyor maalesef. Uzansak tutabileceğimiz fakat aradan geçen korkunç iki yılın tam 10 yıl gibi geldiğini hissediyoruz. Fakat biz bugün, dünyanın geleceğindeki krizleri tahmin edemediğimiz 2019 yazına götürüyoruz sizleri. Bugatti'nin yeni canavarı Centodieci, 2019 yılında düzenlenen Pebble Beach etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Aradan geçen yılların ardından model ilk kez test esnasında görüntülendi.
Elimizdeki casus fotoğraflarda daha önce görmediğimiz detaylar bulunmuyor. Bugatti'nin ikonik tasarım dilinin en şık temsilcilerinden biri olan Centodieci, EB110 modeline saygı duruşu sergiliyor. Bugatti'nin C şeklini alan B sütunu artık yerini beş delikli bir parçaya bırakmış durumda. Bu parça sayesinde rahatça nefes alan 8.0 litrelik W16 motor, markanın en güçlü ünitesi olma özelliği de taşıyor.
Bahsi geçen motorun tam 1.600 bg güç üretebildiğini belirtelim. Bugatti'nin verilerine göre Centodieci, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.3 saniyede tamamlayabiliyor. 200 km/sa hıza 6.1 saniyede ulaşan model, 300 km/sa barajını ise 13.1 saniyede aşıyor. 380 km/sa azami hıza sahip olan aracın, standart kardeşinden tam 20 kilogram daha zayıf olduğunu belirtelim.
Bugatti'nin sadece 10 adet üreteceği Centodieci modellerinin tamamı satılmış durumda. Her biri 8 milyon euro'dan başlayan modeller, opsiyonlar ile birlikte dudak uçuklatan rakamlara ulaşabiliyor. Centodieci modelleri önümüzdeki yıl sahipleri ile buluşacak.
 
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