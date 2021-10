Bu haftaki konuğumuz babadan klasikci Mehmet Topel ve arabaları BMW E30. Mehmet Topel bize E30 sevdasını şöyle anlattı

E30’a olan ilgim, babamın olan BMW arabanın, babam Ferhun Topelin bana ehliyetini al araba senindir demesiyle başladı.Baba yadigarı bu BMW’u araba E30 kasa, 316 model, düz vitez, hidrolik dümen, klimalı, dört cam elektirikli ve bal rengi 1986 yılına ait bir klasik arabadır.Çocuk yaşlarda BMW’u nun arka koltuğunda başladı bu arabaya olan sevgim ve serüvenim. Babamı arka koltukda izler, onu örnek alır ve hep o dümene geçmenin hayalini kurardım.Klasik arabası olanların çocuklarının benim gibi küçük yaşlarda eli alet tutmalı diye düşünürdüm.Araba ile uğraşmak, babamdan aldığım yardımlarla arabanın ufak tefek tamirini yapmak beni çok mutlu ediyordu.Seneler böyle gelip geçiyordu. Artık hayalimi gerçekleştirme zamanı gelmişti. Ehliyeti almıştım ve babamın bana söz verdiği gibi artık BMW E30 benimdi.Bir müddet sonra ikinci bir BMW almamda ailemin bana çok büyük desteği olmuştu. Bu BMW da diğeri gibi E30 dur fakat diğerinden en büyük farkı üstündeki makinesidir.Ikinci E30’um 1990 model, fakat 2000 model 328 yeni nesil 23M52TUB28 sıralı 6 silindir motora sahiptir ve 193 HP beygir gücü üretebilir. Koyu gri renkte, içi krem deri döşemeli, 4 cam otomatik, merkezi kilit ve hidrolik dümenlidir.Aileme bu arabamı almakta bana yardımcı oldukları için da çok minnettarım.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün ailecek üyesiyiz ve mümkün olduğu sürece her etkinliğine severek ve büyük mutlulukla katılmaktayız.Severek katıldığım ve çok ilgi duyup keyif aldığım yarışlarda başarılı dereceler de ard arda gelmeye başlamıştır. Şimdi ailemizin en küçük üyesi kızkardeşim Hülya, benim küçükken hayalini kurduğum yarışların, BMW E30 sevdamın, co-pilot olarak benim takipçim olmaya başladı.Ailemin tüm üyelerinin bu sevdası ile BMW E30’a olan ilgimiz farklı boyutlara ulaştı. Çoğu klasikci arabalarını garajdan bile çıkarmaz. Arabalar yollarda olmak için vardır. Her eve, her aileye bir klasik araba sahibi olması dileğiyle.Haftaya Hasan Kordal ve klasik otomobili 1970 Morris Mini MK III.