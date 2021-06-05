BMW 4 Serisi Gran Coupe tamamen elektrikli

BMW 4 Serisi Gran Coupe'nin artık tamamen elektrikli bir seçeneği var!





BMW i4, geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Ardından da aracın seri üretime çok yakın bir versiyonunu yine geçtiğimiz aylarda Şanghay Otomobil Fuarı 2021 kapsamında görmüştük. Fakat bugüne kadar ne aracın detaylı teknik bilgilerine, ne de seri üretime hazır versiyonunun görüntülerine ulaşamadık.

Bugün ise BMW, i4 modelini detaylıca tanıtarak, akıllardaki soru işaretlerine son vermiş oldu. BMW i4'ün düşük güçlü arkadan itişli bir seçenek ile yüksek güçlü 4 tekerden çekişli bir seçenek olmak üzere iki farklı seçenek ile satılacağını öğreniyoruz.

Bunlardan ilki olan arkadan itişli seçenek, hem de biraz daha uygun bir fiyata sahip olacak. BMW i4 eDrive 40 adlı bu seçenekte arka aksa konumlandırılan elektrik motoru, 335 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor ve maksimum olarak da 190 km/s hıza ulaşabiliyor.

BMW'nin bu versiyon için belirttiği menzil değeri ise 480 km şeklinde oluyor. Aracın ABD başlangıç fiyatı da 55.400$ olarak açıklanıyor. ABD'de bu aracı kapısına sipariş eden müşteriler olursa, ekstradan 1.000$'lık bir teslimat ücreti ödemek durumunda oluyorlar.

Daha güçlü ve 4 tekerden çekişli versiyon olan i4 M50'ye baktığımız zaman bu versiyonun her iki aks üzerinde birer adet olmak üzere toplamda iki adet elektrik motoruna sahip olduğunu görüyoruz. Teknik değerleri ve 536 beygir güç ve 795 Nm tork olarak açıklanıyor.

BMW aracın bu versiyonunun 0-100 km/s hızlanma süresinin 3.9 saniye, maksimum hızının da 225 km/s olduğunu açıklıyor. Aracın menzil değeri ise diğer versiyondan 100 km kadar daha düşük bir değer olan 380 km değerinde açıklanıyor. Bu versiyonun ABD başlangıç fiyatı ise 66.000$ olarak belirlenmiş.

Aracın her iki versiyonunda da 84 kWh'lık (kullanılabilir kısım 81.5 kWh) aynı batarya paketinin yer aldığını görüyoruz. Bu batarya paketinin 200 kW'a kadar şarj gücüne destek verdiği belirtiliyor. Yani yaklaşık 150 km'lik menzil, 10 dakikada kazanılabiliyor.

"Peki i4 M50 versiyonunda 100 km'lik menzil kaybının sebepleri neler?" diye soracak olursanız da artan güç ve torka ek olarak M50 versiyonda daha farklı tamponlar ve daha farklı jantlar kullanılıyor. Bu sebepten dolayı da aracın aerodinamik verimi bir miktar düşerek, daha sportif bir görünüm ve sürüş için menzilden fedakarlık edilmiş oluyor.

BMW, i4'ün bataryasının 2020 model bir i3'ün bataryasına göre %40 oranında daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olduğunu da belirtiyor. Firma ayrıca i4'te ısı pompasına da yer vermiş. Bu sayede aracın enerji tüketiminin (yakıt tüketimi de diyebiliriz) yine 2020 model bir i3 ile kıyaslandığında %75 oranında daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu da eğer tam olarak doğruysa gerçekten harika bir oran olarak karşımıza çıkıyor.

i4'ün iç mekanına baktığımız zaman da mevcut 4 Serisi'nin iç mekanıyla pek bir farkının bulunmadığını görüyoruz. Fakat BMW araçta yeni iDrive 8 adlı gelişmiş işletim sistemine yer vermeyi ihmal etmemiş. Aracın dijital gösterge paneli 12.3 inç'lik, orta konsol ekranı ise 14.9 inç'lik olarak seçilmiş.

BMW'nin Tesla Supercharger gibi kendi markasına ait şarj istasyonları bulunmuyor. Firma bu sebepten dolayı mevcut şarj ağları ile ortaklıklar yapıyor. Örneğin BMW ABD'de EVgo adlı bir şarj istasyonu firması ile anlaştı ve bu sayede 38.000 adet şarj ünitesine erişim sağlamış oldu.

