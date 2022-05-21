Bentley'in EV modeli, performansı ile göz dolduracak

Markanın patronu, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 1.5 saniyede tamamlayacağını söylüyor



Bentley CEO'su Adrian Hallmark, markanın ilk EV modeli hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Hallmark'ın iddialarına göre 2025 yılında gelecek bu model tam 1.400 bg güç üretebilecek ve oldukça dikkat çeken hızlanma verilerine sahip olacak.

Automotive News Europe'a konuşan Hallmark: "Eğer GT Speed ile 650 bg güç sınırını aşabiliyorsak, EV'ler sayesinde bu gücü ikiye katlayabileceğiz. Özellikle 0-100 km/sa ivmelenme performansı dikkat çekici olacak. Fakat sorun bu kadar hızın, yolculuk tecrübesini konforsuz hale getirmesi."

Hallmark'a göre gelecekteki elektrikli Bentley'de sürücünün tercihine göre farklı modlar bulunacak. Bu sayede istediğinizde elektrikli modelin 0-100 km/sa hızlanmasını 1.5 saniyeye düşürebilecek, istediğinizde aynı hızlanmayı 2.7 saniyeye yükseltebileceksiniz.

Bentley'in ilk elektrikli modelinin PPE platformu üzerinden yükseleceğini hatırlatalım. Audi ve Porsche ortaklığı ile üretilen mimari, Q6 E-Tron ve Macan EV'de karşımıza çıkacak. Fakat Bentley'in patronu, kendi modellerinin diğer EV tasarımlarından farklı görüneceğini ifade ediyor.

2030 yılından itibaren sadece elektrikli modeller üretmeyi amaçlayan Bentley, ilk elektrikli modelinin ardından dönüşüme başlayacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca İngiltere'deki tesisinde tam 2.5 milyar pound kaynak aktarımı yapacak olan üretici, tesisini baştan aşağı yenileyecek.

Elektrikli Bentley modelinden önce ürün gamındaki her modelin hibrit versiyonunu göreceğimizi de belirtelim. Üç yıl içerisinde pek çok şarj edilebilir hibrit Bentley modeli ile tanışmış olacağız.

