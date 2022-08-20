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Bentley Flying Spur Mulliner, Blackline ile daha sportif

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Bentley Flying Spur Mulliner, Blackline ile daha sportif

Son zamanlarda karartma paketleri oldukça popüler oldu. Özellikle en pahalı otomobilden en uygununa kadar birçok araçta bu seçenek sunuluyor. Paketle birlikte araçlara çok daha farklı bir ambiyans kazandırılıyor ve sportif seviyesi yükseltiliyor. Bu paketlerin bir yenisi Bentley’den geldi. Şirket, Flying Spur Mulliner için karartma paketi sundu.
Flying Spur Mulliner Blackline paketiyle birlikte aracın parlak olan birçok parçası siyaha çevrildi. Böylece aracın aynaları, ön ızgaraları ve ikonik kaput süsü siyaha boyandı. Ayrıca yeni bir tasarıma sahip jantlar da araca eklendi. Bu sayede araç, lüks bir otomobil olmaktan çıkıp sportif bir görünüme kavuştu.
Her ne kadar dış mekanda siyah renkler oldukça fazla hakim olsa da iç mekana geçtiğimizde klasik bir Bentley otomobilinde olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yüksek kaliteli deriler ve krom kaplamalar aracın iç mekanında oldukça fazla kullanılıyor.
Teknik özelliklere geldiğimizde de bizleri herhangi bir değişiklik karşılamıyor. Flying Spur Mulliner Blackline, V6 hibrit üniteye ek olarak V8 ve W12 seçenekleriyle de satın alınabiliyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce bu paket araca yakışmış mı?
 
 
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