Bentley, 2020 yılında satış rekorunu kırdı

İnsanlık tarihine geçecek bir yılı geride bıraktık. Koronavirüs salgınının adeta darbe vurduğu otomotiv sektörünün kendisine gelmesi de uzun sürecek gibi görünüyor. Pek çok markanın ve modelin etkilendiği bu süreçte pozitif rakamlar açıklayan, hatta kendi rekorunu kıran, nadir markalardan birisi ise Bentley oldu.



Crewe menşeli egzotik otomobil üreticisi, 2020 yılını pozitif rakamlar ile kapamayı başardı. Sadece koronovirüs salgını ile değil, Brexit kararı ile de uğraşmak durumunda kalan üretici toplamda 11.206 adet otomobil üretip teslim etti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 2 artış gösteren satış rakamları, Bentley'in 101 yıllık tarihinin en yüksek verileri olarak da tarihe geçti.

Bentley CEO'su Adrian Hallmark: "Pandemiden önce çok daha büyük rakamlar bekliyorduk. Fakat dünyanın son bir yılda geçirdiği korkutucu süreci göz önünde bulundurduğumuzda, rekor kıran bir performans sergileyebilmemiz gurur verici."

Markanın 2020 verileri gerçekten dikkat çekici. İlk karantina sürecinde Mart ayı süresinde tam 7 hafta boyunca fabrikasını kapalı tutan İngiliz üretici, karantinayı takip eden 9 hafta boyunca da üretimini yüzde 50'ye kadar indirmişti. Buna rağmen markanın rekor kıran satış rakamlarına ulaşmasındaki en büyük sorumlu ise makyajlı Bentayga olmuş.

2020 yılında Bentley satışlarının yüzde 37'sini oluşturan makyajlı Bentayga, SUV trendinin son hızıyla devam ettiğini kanıtlar nitelikte. Markanın satışlarının ikinci sırasında Continental GT, üçüncü sırasında ise GT Convertible bulunuyor.

