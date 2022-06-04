Audi’nin konsept serisinin sonuncusu: Urbansphere

Audi,"‘Küre-Sphere" konsept serisindeki son otomobil olan urbansphere'i gün ışığına çıkardı





Audi, "Sphere-Küre" olarak adlandırdığı konsept serisinin sonuncusunu tanıttı. Değişken dingil mesafesine sahip otonom bir spor otomobil olan skysphere ve dördüncü seviye otonom sürüş özellikleriyle öne çıkan grandsphere’in ardından tanıtılan urbansphere ile geleceğin premium üçlüsü tamamlanmış oldu.

Audi urbansphere konsepti, Çinli müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla, Audi'nin Pekin ve Ingolstadt tasarım stüdyoları tarafından birlikte geliştirmiş. Geniş iç hacme sahip olan konsept, trafikte geçirilen süre boyunca üçüncü bir yaşam alanı olarak hizmet veren tekerlekli bir salon veya mobil ofis görevi görüyor. Audi urbansphere, gelişmiş lüksü, kapsamlı bir dizi yüksek teknolojiyle birleştiriyor. Otomatik sürüş teknolojisi, direksiyonun, pedalların veya göstergelerin olmadığı iç mekanı, geniş bir dijital ekosisteme açılan mobil etkileşimli bir alana dönüştürüyor.

5,51 metre uzunluğu, 2,01 metre genişliği ve 1,78 metre yüksekliğiyle devasa bir gövdeye sahip olan urbansphere, yolcu odaklı bir yaklaşımla içten dışa doğru sistematik olarak tasarlanmış. Otomobildeki en çarpısı değer ise 3.40 metrelik benzersiz dingil mesafesi olarak karşımıza çıkıyor. İç mekan konsepti geniş alan deneyimi ihtiyacına öncelik veriyor.

Audi Urbansphere konsepti, araçtaki herkese özgürce kullanabilecekleri son derece kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyim sağlamak için çeşitli seçenekler sunuyor: iletişim veya dinlenme, çalışma veya özel alana çekilme. Böylece urbansphere tam anlamıyla bir otomobil olmaktan çıkıp bir deneyim aracına dönüşüyor. Araç ayrıca, akşam yemeği rezervasyonu veya araçtan çevrimiçi alışveriş yapmak gibi yolculuğun ötesine geçen günlük işleri de yerine getirebiliyor. Otonom Audi urbansphere konsepti ayrıca yolcuları evlerinden alıyor, kendi kendine park yeri bulup, bataryayı şarj etme konusunu da çözüyor.

Audi urbansphere konseptinin kapıları önden ve arkadan karşılıklı menteşelere sahip. B sütunu bulunmuyor. 3,4 metrelik dingil mesafesi, 1,78 metrelik baş mesafesi ve geniş cam alanların da katkısıyla iç mekanda son derece ferah bir deneyim ortaya çıkıyor. İki sıradaki dört bağımsız koltuk, yolculara birinci sınıf konfor vaat ediyor. Rahatlama ve Eğlence modlarında, bacak destekleri uzarken sırtlık 60 dereceye kadar eğilebiliyor. Koltukların yan kısımlarına entegre edilen kolçaklar ve kapılardaki muadilleri rahatlatıcı bir güvenlik hissi yaratıyor.

Koltuklar yolcuların değişen sosyal ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılıyor. Döner koltuklar sohbet ederken yüzlerini birbirlerine dönmelerini sağlıyor. Dinlenmek isteyenler, koltuk başlığının arkasına monte edilen gizlilik perdesi ile baş bölgelerini gizleyerek kişisel bir alan yaratabiliyor. Ayrıca, her koltuğun kendi ses bölgesi bulunuyor ve koltuk başlığında hoparlörler yer alıyor. Bireysel monitörler ise ön koltukların arkasına yerleştiriliyor. Yolcular bilgi-eğlence sistemini birlikte kullanmak istediklerinde, tavan bölgesinden koltukların arasındaki bölgeye dikey olarak dönen geniş formatlı ve şeffaf bir OLED ekran devreye giriyor. Tüm iç genişliği kaplayan bu sinema perdesi arka sıradaki iki yolcuya birlikte video konferansa katılma veya film izleme olanağı sunuyor. Ayrıca ekran ikiye de bölünebiliyor.

