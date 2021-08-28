Audi lüksünün geleceği; skysphere concept

Audi'nin yeni konsepti "skysphere" markanın gelecekteki olası tasarım çizgisi hakkında fikir veriyor



Son yıllarda Avrupa'daki otomobil fuarlarında sıra dışı konsept otomobiller sergileyen Audi, yeni konsept otomobil ailesinin ilk üyesi olan skysphere'i tanıttı. Roadster bir otomobil olan yeni konsept, Audi’nin gelecekteki tasarımının işaretlerini barındırıyor ve kabin özellikleriyle de markanın lüks segmentteki geleceğini simgeliyor.

Audi skysphere, değişken dingil mesafesi gibi sıra dışı bir çözüm sunuyor. Elektrik motorları, birbiri içine geçebilen gövde yapısı ve çerçeve bileşenlerini içeren sofistike mekanizma sayesinde otomobilin dingil mesafesi ve dış uzunluğu 250 milimetre değiştirilebiliyor. Bunun yanında konforu ve sürüş dinamiklerini artırmak amacıyla aracın yerden yüksekliği de 10 milimetreye kadar ayarlanabiliyor. Spor modunda, optimize edilmiş ağırlık merkezi ve aerodinamik ile birlikte aracın yüksekliği 1,23 metre oluyor.

Bu ayarlar bir düğme ile seçilebilen Grand Touring ve Sports olmak üzere iki farklı sürüş modu sunuyor. Sürücü ister 4,94 metre uzunluğundaki e-roadster aracını azaltılmış dingil mesafesiyle "Sports" modunda, çevik bir sürüşle kullanabiliyor; isterse de gökyüzünü ve manzarayı seyrederken, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş dijital ekosistemin sunduğu hizmetlerin tadını çıkarırken, otonom “Grand Touring” sürüş modunda 5,19 metrelik bir GT'de yolculuk yapmayı seçebiliyor. GT modunda, direksiyon simidi ve pedallar görünmez bir alana hareket ediyor. Dingil mesafesi ve dolayısıyla çalışma modu GT'den Sport'a değiştirildiğinde, aracın dışındaki ışık imzası da değişiyor.

Kabindeki dijital yapının, yolcular için benzeri görülmemiş özgürlük ve deneyim dünyası sunduğu açıklanıyor. Audi'nin kendi hizmetlerinin yanısıra, farklı dijital hizmetleri de entegre ettiği modelde neredeyse sonsuz sayıda deneyim mevcut. Yolcular, yoldaki izlenimlerini, iç mekan ve çevre görüntüleriyle birlikte sosyal medya aracılığıyla paylaşabiliyor. Konsept model, sürüşün ötesine geçen günlük görevleri de üstleniyor: Otonom Audi skysphere konsepti, yolcularını varış noktalasıyla ilgili bilgiler alarak alıyor, park etmeyi ve şarj işlemlerini de kendisi gerçekleştiriyor.

Audi skysphere'in aktif süspansiyon sistemi, aracın yol tutuş özelliklerinin çok yönlülüğünde önemli bir rol oynuyor. Seyir halindeyken, yol yüzeyindeki pürüzleri ve dalgalanmaları telafi etmek için tekerlekler tek tek seçilerek, kaldırılıyor veya indiriliyor.

Audi, önümüzdeki dönemin üç konsept modeli; Audi skysphere, Audi grandsphere ve Audi urbansphere’de, yolcuları çevreleyen ve onlar için bir deneyim alanı haline gelen ‘Sphere-Küre’yi yani iç mekanı, yolculuğun merkezine alıyor. Dördüncü seviye otonom sürüş için tasarlanan her üç konsept model de belirli yol ve trafik durumlarında sürücünün tüm sorumluluğunu alabilen ve artık müdahale etmesine gerek olmayan modeller. Kontrollerden arındırılmış iç mekan, Art Deco‘dan ilham alan aydınlık, ferah bir ortam sunuyor. Audi skysphere, sürücü kontrollü modda kullanıldığında, iç mekan ergonomik olarak mükemmel bir sürüş makinesi kokpitine dönüşüyor. Şasi ve gövde ile birlikte orta konsoldaki gösterge paneli ve monitör paneli de arkaya doğru hareket ediyor. Sürücü, direksiyon simidi ve pedallar dahil tüm kontrolleri kendilerine en uygun konumda buluyor.

Gösterge panelinde ve orta konsolun üst kısmında 1415 mm genişliğinde, 180 mm yüksekliğinde geniş dokunmatik ekran yüzeyleri, araç ve bilgi-eğlence sistemlerini çalıştırmak için kullanılıyor. Grand Touring modunda ekran, internet, video konferans veya film içerikleri için de kullanılabiliyor. Kapılarda bulunan küçük dokunmatik paneller ise klimayı çalıştırıyor.

Audi skysphere gücünü, arka aksına yerleştirilmiş elektrik motorundan temin ediyor. Ağırlığı sadece 1.800 kg civarında olan bu roadster toplamda 465 kW güç ve 750 Nm tork değerleri sunuyor. Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyede ulaştığı açıklanıyor.



