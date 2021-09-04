Audi Grandsphere konseptine görkemli tanıtım





Audi Skysphere konsepti, Ağustos ayında Pebble Beach'in çimlerine gelerek markanın yeni "küre" adlandırma yapısına sahip ilk aracı göstermiş oldu. Muhteşem Cabrio, iki koltuklu bir düzen, tamamen elektrikli bir güç aktarma organı ve Seviye 4'e kadar özerkliğe sahipti. Şimdi ise şirket önümüzdeki hafta Münih'teki IAA Otomobil Fuarı'na sadece birkaç gün kala, ikinci "küre" konseptini sergiliyor. Yani Audi Grandsphere'i.

Dört kapılı Grandsphere, şüphe yok ki açılır kapanır kardeşine pek de benzemiyor. Ancak Skysphere konsepti gibi, Grandsphere de markanın önerdiği elektrikli otomobil geleceğini takip ediyor. Tamamen elektrikli bir güç aktarma organı, tamamen modern bir kabin ve üretim versiyonu halka açık yollara çıktığı zaman Seviye 4'e kadar özerklik vaat ediyor.

Audi, stil açısından Grandsphere'i "yol için özel jet" olarak adlandırıyor. Bu konsept, hiç şüphe yok ki kesinlikle yaya üretimi A8'e karşı zafer kazanan, aerodinamik ve ekstra uzun bir dış tasarıma sahip parça ile benzerlik taşıyor. Grandsphere 5.4 metre uzunluğunda, genişlik olarak 2.0 metre ve 3.2 metre uzun aks aralığına sahip. Audi tasarımcıları, buradaki amacın Grandshphere'i serideki "en değerli" hissettirmek olduğunu belirtiyorlar.

Ön yüz tasarımı, mevcut Audi ürünleri ile benzerlik taşıyor. Bunun dışında, konseptin tasarımı neredeyse eşsiz duruyor. Oldukça ince farlar ızgaranın her bir köşesine oturuyor. Kaput ve ön çıkıntıların ise kısa olduğunu görüyoruz. Şekillendirilmiş yan profil, ince aydınlatma armatürlerinin yanında kırmızı ışıklı Audi logosu ile benzersiz bir fastback duruşu arka taraf ile uyumlu hale geliyor.

Grandsphere'in kabini, Skysphere konsepti dışında, diğer Audi'lerle pek benzerlik taşımıyor. Geriye doğru açılan kapıları ile Grandsphere, sürücüye özel ortam aydınlatması ekranına sahip ultra lüks kabininde sizi bekliyor. Sürücü ve yolcu koltuğu ayarları da önceden belirlenen moda göre otomatik olarak ayarlanıyor. Buna göre de kabin istenilen sıcaklığa göre ayarlanabiliyor.

Ahşap, yün, alüminyum ve cam gibi kaliteli malzemeler kabini süslüyor. Tam genişlikte MMI bilgi-eğlence ekranı, gösterge panelinin ahşap yüzeyinin üzerine doğru geliyor. Araç 4. Seviye otonomideyken, direksiyon simidi ve pedallar, gerçek bir sürücüsüz deneyim için gövdeye doğru geri çekiliyor.

Grandsphere konsepti, A6 E-Tron, Q6 ve Porsche Macan EV ile üretime geçecek olan Volkswagen Grubu'nun Premium Platform Electric'inin üzerinde kendisine yer buluyor. Akslar arasındaki akü modülünün 120 kilovat saat kapasiteye sahip olduğunu belirtelim. Her aksta bir tane olmak üzere, iki elektrik motoru ile birleştirildiğinde Grandsphere konsepti 720 beygir gücü ve 960 Nm tork ile maksimum güce ulaşıyor. Grandsphere'in, 100 km/sa hıza çıkması yaklaşık 4 saniyeden biraz daha fazla sürecektir.

Audi, Grandsphere'in tek bir şarjla 750 kilometre kadar seyahat edebileceği öngörülüyor. Pilin şarj kabiliyeti sayesinde sadece 10 dakikada 300 km telafi etme mükemmelliğine sahip. Yani düz bir hesapla yüzde beşten yüzde 80'e şarj etmek 25 dakika sürüyor.

