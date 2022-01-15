Audi büyük bir SUV’la geliyor: Audi Q9

Kulislerde konuşulanlar, bu SUV'nin şirketin isim plakasını ilk kez ticari marka haline getirdiği 2013 yılına uzanan macerasında yer edinen Audi Q9 olabileceği yönünde



Audi şu sıralar yeni ve büyük bir SUV geliştirmekle meşgul. Her ne kadar konu ile ilgili elimizde az bilgi olsa da, casus fotoğraflar ilham kaynağı olmaktan vazgeçmiyor ve aracın dijital ortamda hayal edilmesini sağlıyor. Bu noktada, Kolesa.ru'daki meslektaşlarımızdan SUV ile ilgili bazı render'lar geldi.

Kulislerde konuşulanlar, bu SUV'nin şirketin isim plakasını ilk kez ticari marka haline getirdiği 2013 yılına uzanan macerasında yer edinen Audi Q9 olabileceği yönünde. Bir diğer iddialara göre, bu yeni SUV, lüks Q7 ve Q8 dahil olmak üzere Audi'nin lüks modellerinin çoğunun temelini oluşturan MLB'nin aksine MQB platformunu alıyor. İşte giriş ve gelişmenin ardından sonuç: Bu yeni büyük Audi'nin VW Grubu'nun serisindeki bir başka büyük SUV olan VW Atlas ile daha fazla ortak noktası olabilir.

Kapak fotoğrafındaki görüntüler, göze çarpan ön ve arka uç tasarımlarıyla Atlas'ı çağrıştıran nitelikte. Her ne kadar yukarıda casus fotoğraflarının ilham kaynağı olduğunu belirtsek de, burada gördüğümüz SUV ile fotoğraflar tam olarak uyuşmuyor.

Casus fotoğrafları Audi'nin arka tasarımını ortaya çıkarmada sınıfta kalsa da, kamuflaj SUV'nin arka tasarımın odak noktası diyebileceğimiz, arkaya uzanan bir arka lamba çubuğu alacağını gösteriyor.

Şimdilik bu gizemli Audi modeliyle ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor. Kaldı ki güç aktarma organlarından tutun donanım seviyelerine kadar masada hiçbir şey yok. İçgüdülerimiz bize bu lüks SUV'nin Çin pazarı için özel olarak getirilme şansı olduğunu söylüyor, kaldı ki otomobil üreticileri de bu pazarı seviyorlar. Safları sıklaştırın, bilgiler geldikçe konuşmaya devam edeceğiz.

