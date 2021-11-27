Alpine A110 şimdi daha güçlü

Fransız marka Alpine, güncellenen A110 modelinin tanıtımını yaptı





Renault'nun sahibi olduğu Fransız markası Alpine, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil üreteceğini duyurmuştu. Fransız üretici, içten yanmalı motorların devri kapanmadan önce, Renault Megane RS'in turboşarjlı 1.8 litrelik motorunu kullanan A110 modeli ile Porsche Cayman'ı devirmek istiyor.

Yeni tanıtılan A110 modeli iki farklı donanım seviyesine sahip olacak. Aracın A110 S versiyonu 300 bg güç ve 340 Nm tork üretecek. Bu da modelin önceki modelinden sadece 12 bg ve 20 Nm tork daha fazla.

Markanın amiral gemisi 0'dan 100'e sadece 4.2 saniyede ulaşacak ve 275 km/sa azami sürate ulaşabilecek. Otomobilin her iki aksında da 320 milimetrelik disklere sahip Brembo frenler bulunacak. Aracın ön tekerleklerinde 215/40 R18, arka tekerleklerinde ise 245/40 R18 ölçülerindeki Michelin Pilot Sport 4 lastikleri bulunacak.

Otomobilin S versiyonu daha iyi yol tutuşu için daha sert bir şasi ve süspansiyon ayarına sahip olacak. Aynı zamanda aracın ağırlığı ekipman seviyesine bağlı olarak 1.102 ila 1.140 kilogram aralığında olacak.

Modelin GT versiyonu da S versiyonu gibi aynı motoru kullanacak. Ancak deri kaplı ayarlanabilir Comfort koltuklar, kameralı ön ve arka park asistanı gibi ekstra özelliklerle birlikte çıkış yapacak. S versiyonunun aksine, şasi ve süspansiyon daha yumuşak bir sürüş için ayarlanacak.

Aracın standart versiyonunu incelersek, 252 bg güç ve 320 Nm tork üreten dört silindirli motora sahip olduğunu görüyoruz. Aracın hızlanmasına bakarsak, sadece 4.5 saniyede 100 km/sa sürate ulaşıyor. Ayrıca araç 17 inçlik jantlara sahip.

1 Aralık'ta Fransa'da çıkış yapacak olan model, Android Auto ve Apple CarPlay ile desteklenen bilgi-eğlence sistemi ile çıkış yapacak. Ayrıca araç 7 inçlik ekrana sahip olacak.

