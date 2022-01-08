Alpha Motors Saga Estate, tarifsiz bir station wagon

Alpha Motors, uzun çalışmalar sonucunda sunmayı planladığı bir EV'nin çizimleri ile karşımıza çıkıyor. Bu sefer, markanın Sedan'ını bir Station Wagon haline getiren Saga Estate ile kendilerini gösteriyorlar.



Saga Estate, standart modeli baz alarak üzerinde bir takım değişiklikler yapıyor. Mesela çatı genişliyor. Kendisi, Alpha kavisli bir tavan ve dik açılı bir hatchback olarak hayal edildiğinden, ortaya çekiciliği olan, ancak bir o kadar da ilginç gözüken bir vagon ortaya çıkıyor.

Haberimiz içinde yer alan fotoğraflardan, vagonu ve Saga Sedan'ı inceleyeebiliriz. Saga Estate'in güç aktarma sistemi, ön ve arka aksa güç sağlayan elektrik motorlarından oluşuyor. 85 kilovat saatlik bir lityum iyon pil, yaklaşık 483 kilometre menzil sağlıyor. Bir saat içinde şarjın yüzde 80'ini dolduran Alpha, vagonun 0'dan 100 km/sa hıza 6.3 saniyede çıkacağını belirtiyor.

Alpha Motors, Saga Estate'in boş ve arka tarafında toplam kargo hacminin 991.1 litre, normal model için ise 566.3 litre olacağını belirtiyor. İç mekanın geri kalanında bizi dijital bir gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı bekliyor.

Alpha Motors, aynı zamanda Saga Estate'i daha sağlam hale getirecek isteğe bağlı bir paket sunmayı da düşünüyor. Büyük ihtimalle bu paket sürüş yüksekliğini artıracak ve ön ve arka tampon takviyeleri de içinde barındıracaktır.

Alpha, şimdilik Saga Estate'in ne zaman üretime geçeceği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu arada şirketin şu anda model için rezervasyonları kabul ettiğini de belirtelim. Bakalım ilerleyen günlerde bizi nasıl gelişmeler bekliyor olacak?



