Akmina Turizm Klasik Otomobil Rallisi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 sezonunun 2. Klasik Otomobil Rallisi olan Akmina Turizm Club Klasik Otomobil Rallisini 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü gerçekleştirdi.

En eski Klasik Otomobilin 1955 Wolsley olduğu Ralli de birbirinden güzel ve değerli Klasik Otomobiller yeraldı.Bunların arasında 1956 Mercedes 190 SL, 1957 Cadillac, 1961 Mercedes Panton dikkat çeken Klask Otomobiller oldu. Bunların yanısıra MGB, Ford Mustang, Mercedes 230SL-250SL-280SL, Ford Cortina, Ford Escord, Jaguar XJ6, Lincol Continental, Porsche 911-924, Rover SDI, BMW 735i gibi birçok klasik yeraldı.Toplam 3 özel etap geçilen Ralli saat 14.30’da Onar Village Tatil Köyünden star aldı.İlk özel etap başlangıç saatinden 40 dakika sonra, ikinci özel etap başlangıç saatinden 65 dakika sonra ve üçüncü ve son özel etap ise başlangıç saatinden 170 dakika sonra start aldı. İkinci ve üçüncü özel etapların arasında Ralliciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki Bahar Şenliklerini de ziyaret ettiler ve Klasik Otomobil Rallisi 18.00’da Klasikler, Finish yeri olan Onar Village Tatil köyüne gelmeye başladılar.Tüm Klasiklerin Finish yerine gelmesinin ardından yemekler yendi ve sonuçların açıklanmasının ardından ödül törenine geçildi.Genel Klasman, Kategori E, Kategori F, Kategori G, Bayanlar Kupası, Mağusa Kupası ve Karma Ekip olarak toplam 7 kategoride ödülün verildiği Akmina Turizm Clup Klasik Otomobil Rallisi çekişmeli ve heyecanlı geçti.Haftaya 2 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2. Lefkoşa Klasik Otomobil Rallisi.