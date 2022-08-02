Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 15 Kasım 2014 Cumartesi ve 16 Kasım 2014 Pazar günü 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin ilk günü olan 15 Kasım 2014 Cumartesi günü ZET Karting pistinde slalom yarışı yapıldı.Saat 14:00’dan itibaren pistte toplanan klasik otomobiller, pisti tanımak için boş tur attılar. Saat 14:30’da başlayan klasik slalom yarışında klasik otomobiller ikişer tur attılar ve zamana karşı yarıştılar.2014 şampiyonaya 5 puan veren slalom yarışı genel klasman yanında A, B ve C gruplarında yarışıldı.Seyircilerin de tribünlerde yer aldığı slalom yarışında, yurt içinden katılan klasik otomobiller dışında, yurt dışından da katılan yarışmacılar ve klasik otomobilleri ZET Karting pistindeki slalom yarışında hazır bulundular.Yaklaşık 2.5 saat süren 4. Uluslarasası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi slalom ayağı, 17:00 sularında sona erdi. Klasik otomobil sahipleri ve klasik severler ertesi gün yapılacak olan ralli ayağında buluşmak üzere ZET Karting pistinden ayrıldılar.Slalom yarışında dereceye girenlerin ödülleri ise, ertesi gün yapılan ralliden sonra, ralli ödülleri ile birlikte verildi.Haftaya 15-16 Kasım 2014 tarihinde yapılan 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi 2. günü.