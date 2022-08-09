4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi (2.gün)

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 15 Kasım 2014 Cumartesi ve 16 Kasım 2014 Pazar günü 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Geçen haftaki sayıda etkinliğin birinci günü ZET Karting pistinde düzenlenen slalom yarışı vardı. Bugünkü sayıda ise etkinliğin ikinci günü olan 16 Kasım 2014 Pazar yapılan ralli var. Bu ralli 2014 yılının beşinci klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.Klasik otomobiller saat 10:00’da verilecek start için saat 09:00’dan itibaren Lefkoşa’da ki Dışişleri Bakanlığı önünde toplanmaya başladılar. Saat 10:00’da 1 kapı numaralı klasik otomobilin startı ile 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi başlamış oldu. 1 kapı numaralı klasiği birer dakika ara ile diğer klasik otomobiller takip etti.Ralli sırasıyla Alayköy, Serhatköy, Güzelyurt, Aydınköy, Gaziveren, Yeşilyurt, Cengizköy, Lefke, Gemikonağı, Yeşilyurt, Gaziveren, Aydınköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Geçitköy, Karşıyaka, Lapta ve Karaoğlanoğlundan geçip Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nde sona erdi.Finish yerine 4 özel etap geçerek varan klasik otomobiller, 134 km yol gittiler. Bu özel etaplar sırasıyla start saatinden 25 dakika sonra, 105 dakika sonra, 122 dakika sonra ve 185 dakika sonra geçildi ve ilk klasik saat 14:00 civarında finish yerine vardı.Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninde Genel Klasman dışında 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Küçük Otomobil, En Genç Erkek Yardımcı Sürücü, En Genç Bayan Yardımcı Sürücü, Herşeye Rağmen Kupası kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 2014 yılının altıncı ve son rallisi olan 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi.