Çağan Ilgar’la Klasik Yolculuk
Kulübümüzün düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirildi. City Mall AVM otoparkında gerçekleşen slalom yarışı, çekişmeli ve heyecanlı geçti. City Mall AVM’ye gelen klasik severler güzel bir klasik şov seyrettiler.
Slalom yarışının startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.
4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı otomobillerin güçlerine göre 8 kategori de gerçekleştirildi.
Toplam 3 turun atıldığı klasik otomobil slalom yarışında D Kategorisin de yarışan Metin Tavukçuoğlu 1.16.231’lik derecesiyle günün en iyi zamanını gerçekleştirdi.
4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın sonuçlar aşağıdaki gibidir:
A KATEGORİSİ
1.Mehmet Topel
2.Nihat Uçak
3.Çağın Kolacı
B KATEGORİSİ
1.Oğuz Kavaz
2.Aydın Konur
3.Derya Ilgar
C KATEGORİSİ
1.Orhan Erciyes
2.Ali Gürhan Tahsin
3.Mehmet Altıntaş
D KAREGORİSİ
1.Metin Tavukçuoğlu
2.Coşkun Gürel
3.Niyazi Ertem Deniz
E KATEGORİSİ
1.Mehmet Tabak
2.Çağlar Abiç
3.Hasan Kordal
F KATEGORİSİ
1.Rıdvan Bayraktaroğlu
2.Ayhan Başkal
KADINLAR KATEGORİSİ
1.Ebru Kaçakbaflı
2.Buket Deniz
3.Güzin Aşık
TURİNG KATEGORİSİ
1.Mahmut Sokullu
2.Çağan Ilgar
3.Semavi Aşık
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.