Kulübümüzün düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirildi. City Mall AVM otoparkında gerçekleşen slalom yarışı, çekişmeli ve heyecanlı geçti. City Mall AVM’ye gelen klasik severler güzel bir klasik şov seyrettiler.Slalom yarışının startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı otomobillerin güçlerine göre 8 kategori de gerçekleştirildi.Toplam 3 turun atıldığı klasik otomobil slalom yarışında D Kategorisin de yarışan Metin Tavukçuoğlu 1.16.231’lik derecesiyle günün en iyi zamanını gerçekleştirdi.4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın sonuçlar aşağıdaki gibidir:1.Mehmet Topel2.Nihat Uçak3.Çağın Kolacı1.Oğuz Kavaz2.Aydın Konur3.Derya Ilgar1.Orhan Erciyes2.Ali Gürhan Tahsin3.Mehmet Altıntaş1.Metin Tavukçuoğlu2.Coşkun Gürel3.Niyazi Ertem Deniz1.Mehmet Tabak2.Çağlar Abiç3.Hasan Kordal1.Rıdvan Bayraktaroğlu2.Ayhan Başkal1.Ebru Kaçakbaflı2.Buket Deniz3.Güzin Aşık1.Mahmut Sokullu2.Çağan Ilgar3.Semavi Aşık