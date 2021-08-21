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30'dan fazla renk seçeneğiyle yollarda

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Lamborghini, şanslı sahiplerin aralarından tercih edebilecekleri 30'dan fazla renk seçeneğiyle yollara çıktı

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30'dan fazla renk seçeneğiyle yollarda
 
Lamborghini Countach'ın geri dönmesi birçok farklı yorumu beraberinde getirdi. Kimisi yere göğe sığdıramazken kimisiyse ikonik isim plakasının modern hale getirilmiş haline rağmen pek oralı olmadı.
Countach'ı hangi haliyle görürseniz görün, bu yollarda sıklıkla gördüğünüz bir şey olmayacak. Yapılacak sadece 112 örnekle, orijinal prototipin LP 112 anlayışına selam veriliyor.
Rosso ve Viola'nın çeşitli versiyonlarıyla beraber, mavi ve yeşilin çeşitli Ancak, basın arabasında görüldüğü gibi, sınırlı sayıda olan aracın tümü beyaz renkte olmayacak. Lamborghini, şanslı sahiplerin aralarından tercih edebilecekleri 30'dan fazla renk seçeneği olduğunu söyledi. Yeni Countach'ta belirtilen renkleri incelemek için yukarıdaki galeriye göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Countach, tonlarında, parlak veya koyu renklerde de renk seçeneği mevcut.
Yukarıdaki galeride görüldüğü gibi Lamborghini üç iç renk seçeneği sunuyor. Alıcılar ayrıca beyaz renkte ya da basın arabasında göründüğü gibi siyah vurgulu kırmızı renk tercihinde de bulunabilirler.
Countach'ın uzun basın açıklamasında otomobil üreticisinin Sant'Agata Bolognese'deki kişiselleştirme departmanı olan "Lamborghini Ad Personam" programına yer verilmediği görülüyor. Arabayı satın almak isteyen alıcıların tekrar sahalara dönen isim plakasına sahip olma ayrıcalığını yaşayacaklarını düşünüyoruz.
Lamborghini, henüz yeni Countach'ın fiyatını berlitmemekle beraber 112 örneğinin de ne zaman hazır olup olmayacağı hakkında bir bilgi vermedi. İşte geldik en heyecanlı bölüme: Söylentiler aracın satışının 1 milyon doların üzerinde olacağı yönünde.
 
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