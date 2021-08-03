Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 yılının ilk etkinliği olarak düzenlediği 3. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi 15 Nisan 2012 Pazar günü yapıldı.Kombos Otomotiv sponsorluğunda gerçekleşen Rally saat 10.00’da Serhan Kombos Otomotiv Lefkoşa Showroom önünden start aldı ve ilk otomobili birer dakika araynan diğer otomobiller takip etti. Toplam 4 özel etabın geçildiği rallide sadece Mercedes-Benz marka araçlar yarıştı. Birinci gelecek olan ekibe Serhan Kombos tarafından 123 Kasa Mercedes-Benz marka arabanın ödül olarak verilecek olması da ralliye daha da heyecan kattı.İlk etap start saatından 50 dakika sonra Girne Dağyolun’da start alındı. İkinci etap ise start saatından 85 dakika sonra Karaağaç köy yolunda start alındı. Daha sonra yarışmacılar Beşparmak dağlarını aşıp Girne istikametine doğru devam ettiler. 130. ve 150. dakikalarda 2. ve 3. özel etapları geçen yarışmacılar finish’in yapılacağı Girne Eziç Restaurant’a doğru yol almaya başladılar.Yemeklerin yenilmesi ve neticelerin açıklanmasının ardından ödül törenine geçildi. Kategori ödüllerinin ardından Genel Klasman birincisi ekibe büyük ödül olan Mercedes marka araç teslim edildi. Oldukça yoğun katılım olan Rallide Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos kısa bir konuşma yaptı ve Ralliye katılanlara teşekkür etti.Rallide Genel Klasman, Kategori G, Kategori F, Kategori E, Karma Ekip, Bayanlar Kupası, En Eski Araç ve En Küçük Motorlu Araç olmak üzere toplam 8 Kategori’de yarışıldı.Haftaya Ali Kelebek ve Klasik Otomobili Mercedes-Benz 350 SL.