Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2011 yılında düzenlediği klasik rallilerden dördüncüsü olan 2. Master Klasik Otomobil Rallisi 9 Ekim 2011 Pazar günü yapıldı.2.Master Klasik Otomobil Rallisi start ve finish’i ayni yerde, Gazi Mağusa Namık Kemal Meydanın’da yapıldı. Güneşli ve güzel bir ekim ayı sabahıydı. En eskisi 1957 Cadillac Coupe Devil, en yenisi içlerinde benim de co-pilotluk yaptığım 123 kasa 1985 Mercedes Benz 200 olan klasikler arasında Corvette Stingray, Ford Cortina, MG Midget, MG MGB Roadster, Fiat124 Sport Coupe, Ford Mustang, Opel Manta, Isuzu Coupe 117, Jaguar MK2, Jaguar XJ 6, Mercedes Benz 230 SL, Mercedes 108, Mercedes Benz SL380, Mercedes Benz 280 gibi pek çok güzel ve özel klasik otomobil vardı.Klasikcilerin 63 km yol gideceği ralli de ilk araç saat 10.00 da start aldı ve onu 1 dakika araynan diğer klasik otomobiller takip etti. Gazi Mağusa içinde turlayan klasik otomobiller ilk özel etaba ulaşmak için Güvercinlik köyü yoluna doğru yol almaya başladılar. Birinci özel etabı 40. Dakika da Çayönü, Köprülü dönüş yolunda start alan klasik otomobiller, ikinci özel etabı ise start’dan 60 dakika sonra Köprülü köyü yolunda aldı ve ikinci özel etabı bitiren klasik otomobiller Lefkoşa-Mağusa yoluna doğru yol almaya başladılar.Lefkoşa-Mağusa ana yolundan ayrılıp Salamis yoluna doğru dönen klasikler, Mutluyaka-Mormenekşe yolu üzerinde üçüncü ve son özel etabı 95. Dakika da start aldılar.Üçüncü özel etabı bitiren klasikler, finish yeri ve ödül törenin yapılacağı Gazi Mağusa Namık Kemal Meydanı’na doğru yol almaya başladılar. Gazi Mağusa Namık Kemal Meydanın’da toplanan yarışmacılar sonuçları beklemeye başladılar.Sonuçlar açıklanmadan önce yemekler yenildi, sohbetler edildi. Sonuçların asılmasının ardından ödül törenine geçildi.Klasik rally de ilk önce grup ödülleri verilirken, en son büyük ödül olan Genel Klasman ödülleri verildi. Toplam 7 grup ödülün verildiği ralli de kategori E, kategori F, kategori G , karma ekip, bayanlar kupası, yarış ruhu kupası, en genç Co-pilot kupasından oluştu.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü bir organizasyonu daha başarılı bir şekilde bitirmenin haklı gururu içinde bir sonraki klasik rallisi olan 1.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi hazırlıklarına başladı.Haftaya 12-13 Kasım 2011 tarihinde yapılan 1.Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi ile sizlerleyiz.