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2022 Land Rover Range Rover SV görücüye çıktı

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2022 Land Rover Range Rover SV görücüye çıktı
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Yeni nesil Range Rover henüz birkaç ay önce resmi olarak tanıtıldı. İkonik SUV'nin yeni nesli şimdiden spot ışığını ele geçirmiş olsa da Land Rover'ın yoğun çalışması devam ediyor. İşte bu yoğun çalışmanın ilk ürünü olan Range Rover SV, resmi olarak tanıtıldı. Ailenin ilk türevi olacak olan SV, 1.6 milyona varan farklı renk ve donanım seçeneği ile lüks isteyenlerin imdadına koşacak.
En büyük değişim, kabinde ve dış tasarımda kullanılan seramik elemanlar olacak. Markanın SVO, yani Special Vehicle Operations, kanadını temsil edecek olan bu dokunuşu ön konsolda da pek çok yerde bulabiliyorsunuz. Üretim süreci yaklaşık 10 hafta süren modelin dış rengini de seramik tabanlı bir boya ile tamamlayabilmek mümkün.
SUV'nin lüks yapısını pekiştiren bir diğer tasarım detayı ise ahşap elemanlar. Yaşam alanında karşımıza çıkan bu elemanlar, özel bir sistem kullanılarak şekillendirilmiş. Land Rover bu ahşap tasarımının farklı opsiyonlarını da kullanıcıların beğenisine sunacak. Lazer kesim ile üretilmiş bu elemanların el ile otomobil içerisine yerleştirildiğini belirtelim. İnce işçilik...
Tabii ki SV kendisine has özellikler ile birlikte geliyor. Markanın kartelaya eklediği yeni opsiyonların yanı sıra sadece SV ailesinde görebileceğiniz renk seçenekleri de mevcut. Buna ek olarak 23 inç büyüklüğe sahip "Diamond Turned Dark Grey Gloss" kaplamalı jantlar da listede. Üç renkli jant tasarımını yukarıdaki fotoğraf galerisinde görebilirsiniz. Kullanıcılar aracın dış rengini ise 14 farklı opsiyon arasından seçecek.
Land Rover, yeni Range Rover SV'nin çıkış tarihini vermedi ama modelin 2022 yılının ilk günlerinde siparişe açılacağı belirtildi. 525 bg güç üretebilecek çift turbolu V8 motor SV ailesinin kalbi olacak. Modelin fiyatlarını ise ancak önümüzdeki sene öğrenebileceğiz.
 
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