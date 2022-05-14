2022 Land Rover Range Rover Sport tepeden tırnağa yenilendi







Land Rover Range Rover Sport, üçüncü nesline merhaba dedi. Tepeden tırnağa yenilenen model, şaşırtıcı teknolojileri ve yeni motor seçenekleri ile birlikte geldi. Bakalım Sport takısı bir kez daha Range Rover tutkunlarının sevgilisi olabilecek mi?

Range Rover Sport temelini elbette adını aldığı standart Range Rover ile paylaşıyor. Hemzemin kapı kolları sayesinde çok daha pürüzsüz bir dizayna kavuşan model, Sport takısına yakışır agresiflikte bir tasarıma sahip. Far takımları ve gündüz farları inceltilerek aracın çok daha ciddi bir bakışa sahip olması sağlanmış. Fakat modelin en çok dikkat çeken özelliği, sadece 0.29 olarak ölçülen sürtünme katsayısı.

Elbette Sport'un omurgası Land Rover'ın MLA-Flex platformundan oluşuyor. Bu sayede standart Range Rover'ın opsiyon olarak sunduğu pek çok özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Bu özelliklerden bazıları da motor seçeneklerini kapsıyor elbette.

Land Rover, yeni Sport'un yarı hibrit, hibrit ve V8 motor seçenekleri ile satışa sunacak. Ailenin ilk iki basamağında bulunan P360 SE ve P400 SE Dynamic, markanın yeni 3.0 litrelik yarı hibrit destekli ve turbo beslemeli motorunu kullanıyor. Modeller bu motordan sırasıyla 360 bg güç ve 500 Nm tork ile 400 bg güç ve 550 Nm tork üretebilecek.

Bir üst basamakta bulunan P440e Autobiography ise Sport ailesini hibrit motorların gücü ile tanıştırıyor. 3.0 litrelik turbolu ünite bu modelde şarj edilebilir hibrit desteği sunacak. Model toplamda 440 bg güç ve 840 Nm tork üretebiliyor. Tamamen elektrikli menzili 77 km olarak açıklanan model, 0-100 km/sa hızlanmasını da 5.5 saniye civarında tamamlıyor.

Ailenin zirvesinde bulunan P530 First Edition ise 4.4 litrelik çift turbolu V8 motorundan tam 530 bg güç ve 750 Nm tork üretebilecek. Ailenin en güçlü modeli, 0-100 km/sa hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayabilecek.

Kabin içerisinde geleneksel Range Rover kurulumunu kullanan model, Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlanılabilirlik özellikleri sunacak. Hatta 15-watt gücündeki kablosuz şarj tablası da bu bölgede standart olarak sunulan donanımlar arasında.

