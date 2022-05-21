2022 BMW M4 CSL'nin örtüsü kalktı!

BMW'nin M bölümünden tüm dünyaya güzide bir armağan: BMW M4 CSL





Yüzlerce fotoğraf, onlarca teaser ve hesaplayamadığımız kadar yazının ardından sonunda BMW M4 CSL'yi karşıladık. BMW, yeni M4 CSL'den sadece 1.000 adet üretmeyi planlıyor. Bu yeni güzellik, Nürburgring'in Nordschleife pistinde şimdiye kadar giden en hızlı seri üretim BMW oldu. M4 CSL'nin bir turu tamamlaması sadece 7 dakika 20 saniye sürdü.

BMW M4 CSL, markanın çift turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altılı motorunu kullanarak karşımıza çıkıyor. M4 Competition'a göre 40 beygirlik bir artış alarak 548 beygir gücü ve 649 Nm tork üretebiliyor.

BMW, Drivelogic özellikli sekiz ileri M Steptronic şanzıman aracılığıyla CSL'nin gücünü arka tekerleklere ileterek onu güçlü bir canavar haline getiriyor. Direksiyon simidinin arkasındaki karbon fiber değiştiricilere dokunduğunuz zaman, vites kutusunun manuel modu devreye giriyor ve mevcut en düşük vitese kadar birden fazla vites küçültme opsiyonu sağlıyor. Şanzıman ayrıca manuel moddayken ve araç hızlanırken vites büyütmeye de zorlamıyor.

BMW, M4 CSL'nin 0'dan 100 km/sa hızlanmasnı 3.6 saniyede tamamlayabildiğini belirtiyor. Araç ayrıca 193 km/sa hıza ulaşması için 10.5 saniyeye ihtiyaç duyarken, BMW, elektronik olarak azami hızını 307 km/sa ile sınırlıyor. BMW ayrıca, M4 CSL'yi tam 108.8 kilodan kurtararak ona1.605 kg boş ağırlık vermeyi başardı.

M4 CSL'nin içinde yalnızca iki hafif koltuk var ki, bunlar kesinlikle sıradan BMW koltukları değil. BMW, "M Carbon" tam kepçeli koltukları paletli sürüşü ön plana aldı ve özel olarak tasarladı.

Yukarıda ağırlığın azaldığından bahsetmiştik. BMW, çift kabarcıklı çatı için CFRP kullandı ki bu da otomobilin toplam boş ağırlığını azaltmada önemli bir rol oynadı. Bundan bahsetmemizin en büyük nedeninin altında, otomobilin ürettiği beygir gücünün yükselirken toplam ağırlığın azaltılmasının sağladığı avantaj yatıyor.

Haberimizin sonlarına doğru gelirken, 2022 BMW M4 CSL'nin başlangıç ​​fiyatının 140.895 dolar olduğunu belirtmek isteriz.

