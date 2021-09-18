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2021 Toyota Tundra ezberleri bozacak

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2021 Toyota Tundra ezberleri bozacak
 
 
bu yılın başlarında Toyota yeni nesil Tundra'nın dış stilinin belli olduğu bir görüntü ortaya çıkarttığı zaman hepimiz bunun devamının gelmesini bekliyorduk. Gel gelelim ki o zamandan bu zamana araç ile ilgili çok az şey öğrendik. Ancak Toyota, pick-up'ın ilk çıkış tarihini 19 Eylül'de duyuran yeni bir kliple ezberleri bozmuş gibi gözüküyor.
Toyota'nın tanıtım kampanyası, mevcut olacak Tundra TRD Pro modelini öne çıkartmaya odaklanmış gözüküyor. Şirket aracın hem değişken sürüş modlarını hem arkada yapraksız olan süspansiyonunu tanıttı. Toyota'nın bilgi-eğlence ekranı ve pick-up'ın elektrikli sürgülü arka camı da dahil olmak üzere iç mekanla ilgili oldukça bilgi verdiğini gözlemledik. Tundra, hem stil hem de özellikler bağlamında mevcut nesil pick-up'ın üzerinde önemli gelişmelerle gelecek gibi gözüküyor.
Toyota ayrıca motorlu göstermeyi de ihmal etmedi -kaldı ki bazı şeyler hala belirsiz-. Bazı duyumlar bunun bir V6 ünitesi gibi göründüğünü ve bu motorun yeni Land Cruiser'a güç veren çift turboşarjlı ünite olduğuna değiniyor. Motor, bu uygulamada 413 beygir gücü 650 Nm tork üretiyor. Tundra'nın TNGA-F platformunu SUV ile ve 10 vitesli otomatik şanzımanla birlikte paylaşacağı düşünülüyor. Yeni motorun çok daha güçlü ve daha verimli olması gerek, ancak şu anda mevcut olan doğal emişli 5.7 V8'in yerini alıp almayacağına dair herhangi bir gelişme yok.
Toyota, 2021 Tundra'yı 19 Eylül Pazar günü açıklamaya hazırlanıyor. Kendisi hazır olana kadar belki de iç mekanı daha fazla göreceğiz, belki de kaputun altında bizi bekleyenleri. Yeni Tundra, Ford F-150 Lightning ve makyajlı Chevy Silverado'nun hemen ardından geliyor
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