2021 Jeep Grand Cherokee L görücüye çıktı

Grand Cherokee'ye 3.sıra koltuklara sahip bir versiyon geldi





Jeep Grand Cherokee, ilk olarak 1993 yılında ortaya çıktı. O zamandan beri de oldukça başarılı bir model, hatta ABD'nin en çok satan SUV'lerinden oldu. Fakat aracın son nesli, 2011 yılından beri piyasada olduğu için de artık yenilenmesi gerekiyordu.

Bugün de Jeep, 2021 yılı için Grand Cherokee L'yi tanıttı. Geçtiğimiz günlerde bu aracın casus fotoğraflarını sizlerle paylaşmıştık. Aracın ismindeki "L" harf takısı "Large" gibi anlamlara getirilebilir. Yani Grand Cherokee'nin daha büyük ve 3.sıra koltuklara sahip yeni bir versiyonu ile karşı karşıyayız.

DIŞ TASARIMI

Grand Cherokee L'nin dış tasarımı, mevcut nesil Grand Cherokee'den farklı. Yani aracın makyajlı Grand Cherokee üzerine hazırlandığını söylemek gayet mümkün. Düz ve yüksek kaput, ince farlarla bütünleşmiş yeni ön ızgara gibi kısımları ise aylar önce tanıtılan yeni Jeep Grand Wagooner 'da görmüştük.

Yandan ve arkadan bakıldığı zaman yine Grand Wagoneer modelini andıran aracın omuz çizgisi düz olarak kalmış. Yani yandan bakıldığı zaman camlar ve kapılar aynı hizada. Aracın arka kısmında da yine ince stop lambaları ve geniş egzoz çıkışları görülüyor. Ayrıca araçta ilk defa 21 inç'lik jantlar kullanılıyor.

Grand Cherokee L'nin aks mesafesi 309 cm, toplam uzunluğu da 520 cm olarak açıklanıyor. Grand Cherokee'nin son neslinde ise bu değerler 291 cm aks mesafesi ve 482 cm toplam uzunluk şeklindeydi. Yani uzunluğunda gözle görülür bir artış söz konusu olmuş.

İÇ MEKANI

2021 Jeep Grand Cherokee L'nin iç mekanının çok modern ve bol teknolojili olduğunu hemen farkediyoruz. Araçta yeni nesil bir bilgi eğlence ekranı ile dijital bir gösterge panelinin bulunduğu görülüyor. İç mekanın malzeme kalitesi de görüntülere bakıldığı zaman oldukça yüksek görünüyor.

Aracın Overland ve Summit donanımlı versiyonlarında ön koltukların 16 yönlü elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, soğutmalı, masajlı ve 5 farklı kaydedilebilir profilli olacakları da belirtiliyor. En üst seviye donanım paketinde 2.sıra koltukların da ısıtmalı ve soğutmalı olacağı belirtilenler arasında.

Grand Cherokee L'nin 3.sıra koltukları açık durumdayken bagaj hacminin 484 litre, bu koltuklar katlandığı zaman da 1328 litre olduğu belirtiliyor. Grand Cherokee ise 1027 litrelik bir bagaj hacmi sunuyordu.

Aracın iç mekanı hakkında konuşmaya devam edersek bilgi eğlence ekranının standart olarak 8.4 inç, opsiyonel olarak da 10.1 inç boyutunda geldiğini görüyoruz. Bu ekran, en güncel UConnect 5 arayüzüne de sahip ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto bağlantılarını da destekliyor. Buna ek olarak 10.3 inç'lik dijital gösterge paneli de dikkatimizi çekiyor. Araçta sınıfında lider olacak sayıda, toplamda 12 adet USB-A ve USB-C portlarının yer aldığı da belirtiliyor. Yine opsiyon olarak 19 hoparlörlü bir ses sisteminin sunulduğunu da öğreniyoruz.

PERFORMANSI

Grand Cherokee L'in kaputu altında çok fazl yenilik yok. Önceki nesil Grand Cherokee'de de yer alan 3.6 litrelik V6 motor, ABD'de baz versiyon olarak görev yapıyor. Bu motor, 290 beygir güç ile 348 Nm tork üretiyor. Opsiyonel motor seçeneklerinden 5.7 litrelik Hemi V8 motorun da yine bu araçta alınabildiği de belirtiliyor. Bu motor da 360 beygir güç ile 530 Nm tork üretiyor.

