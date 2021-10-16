2021 Hyundai Sonata N Line Night'ın havasından geçilmiyor

Amerika pazarı özelinde satışa sunulacak olan 2022 Hyundai Sonata N Line Night Edition, son dönemlerdeki en dikkat çekici modeller arasında



Hyundai Sonata N Line Night Edition, standart Sonata N Line'dan neredeyse her şeyi alıyor ve daha koyu bir görünüm sağlamak adına bazı parçalar ekliyor. Paket, arka dudak spoilerı ve tekerlek orta kapakları için karbon fiber takviyeli plastik parçalar içeriyor. Dış rozetler koyu krom kaplamaya sahipken, (efsane duruyor) fren kaliperleri kırmızı renkte. Ayrıca bu güzellik, mat siyah kaplamalı 19 inç jantlara sahip.

Night Edition, Phantom Black veya Quartz White renklerinde mevcut. Hepsi birbirinden iddialı. Siyah gövdeli bu Sonata, mat siyah ayna kapaklarına ve kapı kolu kapaklarını almış. Quartz White araçlarda ise bu parçalar vücudun geri kalanıyla aynı renkte.

Sonata N Line, 290 beygir gücü ve 422 Nm tork üreten 2,5 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motor kullanıyor ki o da ön tekerlekleri döndüren 8 vitesli çift debriyajlı şanzımana bağlanıyor. Bu sportif sedan ayrıca önde 13,6 inç fren rotorlarına ve arkada 12,8 inç fren rotorlarına sahip. Diğer sınıflar için ise sırasıyla 12.0 inç ve 11.2 inç. 2,6 dönüş yerine 2,44 dönüş ile daha hızlı direksiyon oranları mevcut durumda.

İç mekana girdiğimiz zaman içinde Nappa deri ve Dinamica mikrofiber bulunan süet karışımı bizi karşılıyor. Kırmızı kontrast dikişler gözümüzden kaçmazken, koltuk arkalıklarındaki N logosu da oldukça hoş olmuş. Koyu krom kaplama (hani çok beğendiğimiz) kabini süslemede iyi bir iş çıkarmış. Gösterge panelinde 12,3 inçlik bir ekran var, onun yanında da bilgi-eğlence sistemi navigasyona ve 10.25 inç ekrana sahip bu araç. Panoramik sunroof da cabası.

Normal 2022 Sonata N Line, 33.450 dolara satılırken, Night Edition'ın karanlık gövde parçaları ve tekerlekleri eklendiğinde 1.300 dolarlık bir yükseltme olabiliyor diyebiliriz.



