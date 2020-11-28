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2021 Honda City Hatchback görücüye çıktı

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Japon üretici, bazı ülkelerde Jazz'ın alternatifi olarak satılacak beş kapılı City Hatchback'in örtülerini kaldırdı

2021 Honda City Hatchback görücüye çıktı
 
Honda City'yi hatırlar mısınız? Bir dönem Türkiye'de de satılan B segmenti temsilcisi geçtiğimiz sene bazı pazarlarda satılacak yeni yüzüyle kendini göstermişti. Japon üretici, şimdi ise bazı ülkelerde Jazz'ın alternatifi olarak satılacak beş kapılı City Hatchback'in örtülerini kaldırdı. Genel olarak sedan ile aynı hatları taşıyan City Hatchback, 4 kapılı kardeşinden 208 mm daha kısa.
Uzunluğu 4.345 mm olarak açıklanan City Hatchback aslında piyasadaki birçok güncel C hatchback modelinden uzun kalıyor ve Jazz'a göre hatırı sayılır miktarda uzun. Sedan ile aynı aks mesafesine sahip olan City Hatchback, Ultra Seats adı verilen arka koltuk donanımı sayesinde Kullanışlılık, Uzun, Yüksek ve Rahatlama adında dört farklı düzen sunabiliyor.
Honda, City Hatchback'inlansmanını yaptığı Tayland'da aracı turbo beslemeli 1.0 motorla satacak. Üç silindire sahip VTEC Turbo ünite 122 bg güç, 173 Nmtork üretebiliyor. Fotoğraf galerisindeki kırmızı renkli aracın temsil ettiği RS versiyonu da bu motoru kullanacak ve ekstra güç sunmayacak.
City Hatchback yelpazesinin en üstüne konumlanan RS'te vites kulakçıkları, 6 hava yastığı, hız sabitleyici, arka şarj çıkışları ve arka kol dayama gibi donanımlar sunuluyor. Teknoloji kanadında ise 8 hoparlörlü ses sistemi, 8" boyutlu multimedya ekranı ve kırmızı renkli dijital gösterge paneli yer almakta.
Honda City Hatchback, Tayland pazarına 599.000 baht (günümüz kuruyla yaklaşık 156.741 TL) fiyat etiketiyle giriş yapacak. Özelliklerinden bahsettiğimiz RS için istenen ücret ise 749.000 baht (195.992 TL) olarak açıklanmış.
Yaklaşık 40 senedir yollarda olan City ismini kullanan ilk otomobil 1981 yılında tanıtılmıştı. O günden beridir City Hatchback, orijinal modelden yaklaşık 1 metre daha uzun. Sizce Honda Türkiye, CivicHatchback ile birlikte City Hatchback'i de ithal etmeli mi
 
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