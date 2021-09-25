2021 Honda BR-V'nin örtüsü kaldırıldı

Avrupa'da Honda'nın HR-V gibi modelleri gerekli segmentleri doldurmaya yetiyor. Fakat Japon üretici Asya sınırlarında B-segmentine yerleştirdiği BR-V'den verim almaya devam ediyor. Adının açılımı "Bold Runabout Vehicle" olan model, yeni nesline kavuştu.

Eskisinden daha sade hale getirilen model bu değişimi sayesinde uygun fiyatlı bir seçenek olarak segmentte rekabeti artıracak.

Şimdilik Honda'nın araç hakkındaki bazı bilgileri paylaşmadığını belirtelim. Örneğin modelin mimarisinin aynı kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Öte yandan aracın temellerinin Mobilio isimli minivan'dan alındığı paylaşıldı.

Model genel anlamda sadeleşmiş olsa da 2015 yılında çıkış yapan ilk neslinden çok daha güvenli. Honda Sensing teknolojisine kavuşan model artık şerit takip sistemi, adaptif cruise control ve çarpışma uyarı sistemi gibi standart güvenlik asistanları ile geliyor.

Aracın kaputunun altında ise 1.5 litrelik i-VTEC motor bulunacak. 120 bg güç ve 145 Nm tork üretebilen bu motor, bir CVT şanzıman ile eşleştirilmiş. Honda, bu kombinasyonun selefine göre çok daha tasarruflu olduğuna dikkat çekiyor.

BR-V, altı yıl içinde 255.000 adet satış gerçekleştirerek Honda'nın beklentilerini aştı. Model özellikle Endonezya'da bir hayli talep görüyor. Honda'nın açıklamalarına göre satışların yüzde 30'u bu bölgede gerçekleşiyor.

