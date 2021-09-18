2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor

Fiesta Van, 2021'e sadık kalarak normal süpermini'ye uygulanan aynı stil ve tasarım değişikliklerinden yararlanmayı planlıyor



Çoğu zaman "Ford" ve "van" kelimelerini yan yana gördüğümüzde kapsamlı Transit iş makineleri serisiyle ilişkilendiriyoruz. Fiesta Van 2021'e sadık kalarak normal süpermini'ye uygulanan aynı stil ve tasarım değişikliklerinden yararlanmayı planlıyor.

Araç üç kapılı ve iki koltuklu, ancak bir yenilikle: Parlamayan uzun huzme işlevine sahip matrix LED farlarla. Bu boyutlu araç, her biri kendi dış tasarım özelliklerine ve bireysel tekerlek tasarımlarına sahip Trend ve Sport adında iki farklı donanım seviyesinde gelecek. Fiesta, Avrupa'da hala arka kapıları olmayan tek B segmenti hatchback ünvanına sahip.

Aracı olmak isteyenler muhteşem 15 inçlik çelik jantlara sahip alabiliyorken 18 inç boyutuna kadar mevcut alaşımlara yükseltme yapabilme fırsatına da erişiyor. Boundless Blue ve Beautiful Berry renk paletine giriş yapmış. Öndeki Mavi Oval, artık "daha fazla yol mevcudiyeti" sağlamak adına boyutu büyütülen ızgaraya oturtulmuş.

Yeteri kadar farklı bir araç olan Fiesta Van, dileyenler için sürüş yüksekliğini biraz azaltan bir spor süspansiyonla sipariş edilebiliyor. İç kısma geliyoruz. Kırmızı dikişli iki tonlu kırmızı ve abanoz kaplama bizi karşılarken, koltuklar yeni bir köpük sayesinde eskisinden daha rahat ve konforlu hale getirilmiş. Arkalarında 1.2 metre uzunluğa kadar olan öğeler için yeterli alan bulunurken, yük hacmi 0,96 metreküp olarak ölçülmüş. Araç, maksimum 531 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor.

Tıpkı standart süpermini gibi, Fiesta Van da yalnızca hafif hibrit kurulumlu veya bu kurulumsuz 1.0 litrelik EcoBoost motorla çalıştırılacak. Aracın yaklaşık 125 beygir gücü üreteceğini de belirtelim. Ayrıca aracın bazı pazarlarda, otomobil E85 yakıt uyumlu bir güç aktarma organı ile sunulması bekleniyor. Yani motor yüzde 85 etanol ve yüzde 15 benzinle çalışacak.

Siparişler bu sonbaharda açılacak, ilk teslimatların ise önümüzdeki hafta başlarında gerçekleşmesi planlanıyor.

