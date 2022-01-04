2021 Etkinlikleri II

Geçen haftaki sayımızda Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2021 etkinliklerinin birincisi olan Girne Antik Liman’da Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi ve ikincisi 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışını anlatmıştım.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2021 yılının üçüncü etkinliği 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da düzenlenen Klasik Araçlar Sergisi ve Parça Satışı etkinliğiydi.Klasik Araçlar Sergisi ve Parça Satışı etkinliği olağanüstü sıcak havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Bu etkinliğin diğer etkinliklerden en büyük farkı ise sadece araçların segilenmeyip, onun yanında araç parçalarının ve tarihimizden kalan eşyaların da satılması ve sergilenmesi oldu.Etkinliğe, Amerikan Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik Jaguar Derneği ve Güzelyurt Klasik Araçlar Dernerği’de araçları ile destek verdi.2021 yılının dördüncü etkinliği ise 10 Ekim 2021 tarihinde Bellapais Manastırında düzenlenen Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition etkinliğiydi.Katılımcılar ilk durak olarak saat 11.00’de Özyalçın Şirketi tarafından inşa edilen Bellapais Köşkleri’nde buluşarak; konuklara özel olarak hazırlanan Kıbrıs kültürünü yansıtan fotoğraf köşesinde anı fotoğraflarını çektirdikten sonra zeytin fidanları hediye edilerek etkinlik alanı Bellapais Manastırı’na gidildi.Bellapais Manastırının park yerini dolduran onlarca klasik otomobil sergiyi ziyaret edenlere güzel bir görsel şölen izletti.Etkinlikte konuklara Kıbrıs kültürüne yönelik izaz ikramlar sunulup, Kıbrıs şarkılarından oluşan müzik dinletisi, Kıbrıs’a özgü iskemle yapımı ve toplu anı fotoğrafı ile ‘Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition’ sona erdi.Haftaya 2021 etkinliklerinin üçüncü ve son kısmı.