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2021 Etkinlikleri

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2021 Etkinlikleri
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2021 etkinliklerine 24.12.2020 günü genel kurul toplantısı  ve  yeni yönetim kurulunu oluşturarak başladı. Genel kurulda, yönetim kurulu dışında, onur kurulu ve denetim kurulu üyeleri de seçilmiş oldu.
Genel kurulun ardından yeni yönetim görev dağılımı yaptı. Başkan Çağan Ilgar, Asbaşkan Akın Demirağ, Sekreter Vural Vurur, Sayman Kamil Simavi Aşık, Teknik Denetim Mahmut Sokullu, Basın ve Halkla İlişkiler İlker Yatman ve Lojistik Argun Paralik olarak belirlendi.
2021 yılının ilk etkinliği Girne Antik Liman’da Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi 24 Nisan 2021 Cumartesi gerçekleştirildi.
Pandemi önlemlerinin ön planda olduğu sergi ve sınırlı sayıda tutulan katılıma ilgi çok büyük oldu. Sergiye ülkemizde yaşayan yabancıların  katılımları da gözlerden kaçmadı.
Saat 14.00’dan itibaren toplanmaya başlayan klasikler, 15.00’da bütün klasik otomobillerin yerini almasıyla başladı ve saat 18.00’a kadar devam etti.
Dünyaca ünlü marka klasik otomobillerin sergilendiği etkinliğe Harley Davidson Motosiklet Derneği de birbirinden güzel motosikletleri ile katkı koydu. Sergi tam bir klasik şöleni halinde geçti ve klasik hayranları tarafından bol bol fotoğraf çekildi.
2021 yılının ikinci etkinliği olan 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı ise 12 Haziran 2021 Cumartesi günü  City Mall AVM otoparkında gerçekleştirildi.
 
4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışında, otomobiller güçlerine göre 8 kategoriye ayrıldı. Bu kategoriler A kategorisi, B kategorisi, C kategorisi, D kategorisi, F kategorisi, Kadınlar kategorisi ve Touring kategorisinden oluştu. Klasikler pisti tanımak için yarış öncesi boş tur attılar ve boş turların ardından start için sıralarını beklemeye başladılar. Toplam 3 turun atıldığı klasik otomobil slalom yarışında çok samimi ve heyecanlı bir ortam vardı. Yarışçılar kadar oraya gelen seyircilerin de slaloma olan ilgisi gözlerden kaçmadı.
 
Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2021 etkinliklerinin ikinci kısmı.
 
 
 
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