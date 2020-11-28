2020 Audi SQ5 Sportback TDI, dizellerin onurunu korumaya geldi

Audi, yeni SQ5 TDI'ı yaklaşık iki hafta önce bizlerle buluşturmuştu. Aracın sadece Avrupa'ya özel olacak yakışıklı Sportback versiyonu ise bugün resmen karşımıza çıktı.



Parçalarını kardeşi ile paylaşacak model, daha sportif bir seçenek arayanların imdadına koşacak.

Bildiğiniz üzere SQ5'in büyük kardeşleri SQ7 ve SQ8 artık dizel motor seçeneklerin sahip değil. Öte yandan SQ5 ailesi, TDI logosunu gururla taşımaya devam edecek. Standart modelde olduğu gibi 3.0 litrelik bir V6 TDI motor kullanacak olan Sportback türevi, bu üniteden 340 bg güç ve 700 Nmtork çıkışı sağlayacak.

Q5 ailesi nihai bir RS versiyonuna kavuşmayacağı için SQ5 ile yetinmek zorunda kalacak. Ailenin zirvesindeki modeller 0-100 km/sa hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlayabiliyor. Azami hızı 250 km/sa ile sınırlandırılan araçlar, 100 kilometrede 7 litrelik ortalama yakıt tüketimi ile de dikkat çekiyor.

Standart modelin kabininde yaşadığı değişimleri geçirecek olan SQ5 Sportback, eğimli tavan hattı ile kardeşi ile kendisini ayırt edebilmemizi sağlıyor. Bununla birlikte yayınlanan görüntülerde sahte egzoz detaylarının da değiştirildiğini görüyoruz.

