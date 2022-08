2014 Yılı Klasik Otomobil Rallileri

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2014 yılına 2.Muhyi Said Klasik Otomobil Rallisi ile başladı. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ilk defa 2014 yılında sezon şampiyonası düzenledi. Düzenlenen bu şampiyona ile 2014 yılı önceki yıllara göre çok daha çekişmeli ve heycanlı yarışlara sebep olacaktı. Bu çekişme ve heyecanın en büyük nedenlerinden biri ise Serhan Kombos Otomotiv Ltd. 2014 yılı şampiyonuna ödül olarak vereceği klasik otomobildi. 2.Muhyi Said Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Lefkoşa’da ki Said Muhyi Ltd. önünden start aldı. Klasik otomobiller sırasıyla Gönyeli, Demirhan, Gökhan, Beyköy, Cihangir, Minareliköy ve Alevkayası’ndan geçip Karaağaç’a vardılar.Telsim Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil kulübünün 2014 yılının ikinci klasik otomobil rallisi idi. 6 Nisan 2014 Pazar günü düzenlenen rallide çok sayıda klasik sever yarıştı. Klasik Otomobiller saat 10:00’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nden start alıp sırasıyla Boğazköy, Göçeri, Şirinevler, Akçiçek, Kozanköy, Çamlıbel, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Karşıyaka ve Lapta’dan geçip tekrardan start yeri olan Onar Village Tatil Köyü’ne vardılar.3. Lapta Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün 2014 yılının üçüncü klasik otomobil rallisi idi. 22 Haziran 2014 Pazar günü düzenlenen ralli Lapta Festivalleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Saat 10:00’da Lapta’daki Hacıali Otel önünden start alan klasik otomobiller sırasıyla Karşıyaka, Çamlıbel, Hisarköy ve Kozanköy’den geçip saat 12:00 sularında Karşıyaka’daki Green Palace Restaurant’a vardılar.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 12 Ekim 2014 Pazar günü 2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisini gerçekleştirdi. Bu ralli 2014 yılının dördüncü klasik otomobil rallisi idi. 2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi saat 10:00’da Girne’deki Özyalçın Construction önünden start aldı. Rekor bir katılım ile gerçekleşen rallide araçlar sırasıyla Boğaz, Dikmen, Taşkent, Ulukışla, Nergisli, Geçitkale, İskele, Boğazköy, Yarköy, Ergazi ve Kilitkaya’dan geçip Büyükkonuğa vardılar. Büyükkonuk’taki eko gün etkinliğine katılan klasikler orada verilen bir saatlik aranın ardından ralliye devam ettiler. Verilen aranın ardından Kaplıca, Tatlısu, Küçükerenköy ve Esentepe’den geçip finish yeri olan Korineum Golf Club’a 14:30’dan itibaren gelmeye başladılar.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 15 Kasım 2014 Cumartesi ve 16 Kasım 2014 Pazar günü 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin ilk günü olan 15 Kasım 2014 Cumartesi günü ZET Karting pistinde slalom yarışı yapıldı. 16 Kasım 2014 Pazar günü 4. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenledi. Bu ralli 2014 yılının beşinci klasik otomobil rallisi idi. Ralli saat 10:00’da Lefkoşa’daki Dışişleri Bakanlığı önünden start aldı ve sırasıyla Alayköy, Serhatköy, Güzelyurt, Aydınköy, Gaziveren, Yeşilyurt, Cengizköy, Lefke, Gemikonağı, Yeşilyurt, Gaziveren, Aydınköy, Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel, Geçitköy, Karşıyaka, Lapta ve Karaoğlanoğlundan geçip Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nde sona erdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 30 Kasım 2014 Pazar günü 2014 yılının altıncı rallisi olan 5. Kombos Klasik Otomobil Rallisi düzenledi ve bu ralli ile 2014 sezonu sona erdi. Klasik otomobiller saat 09:30’da Lefkoşa’daki Serhan Kombos Otomotiv önünden start aldı ve sırasıyla Gönyeli, Dağyolu, Şirinevler, Yılmazköy, Kozanköy, ve St. Hilarion’dan geçip Girne’deki Eziç Premier Restaurant’ta vardılar.Haftaya 2015 klasik otomobil ralli sezonunun ilk rallisi 8 Mart 2015 günü düzenlenen 3. Muhyi Said Klasik Otomobil Rallisi.