1965 Ford Mustang Coupe Fuat Cemaller

Bu haftaki konuğumuz Fuat Cemaller ve klasik otomobili 1965 Ford Mustang. Fuat Cemaller tam bir klasik tutkunu ve otomobilinde tek bir toz görmek mümkün değildir.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün de üyesi olan Fuat Cemallerin, Mustangını kulübümüz etkinlikleri ile ilk buluşması 11 Temmuz 2020 yılında Girne Antik Liman’da yapılan, Girne Antik Liman Klasik Otomobil Sergisi ile oldu ve serginin gözde arabalarının arasına girdi.Benim de birkere sürme fırsatı bulduğum Mustang, güçlü motoru, güven veren sürüşü, efsaneleşmiş modeli ile tam bir klasik otomobil.Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964’te Ford’un Michigan Dearbon’daki tesislerinde üretilmiştir.17 Nisan 1964 yılında New York fuarında ilk kez görücüye çıkmıştır.1967 yılına kadar küçük makyajlar dışında büyük değişimler göstermeyen Mustang,1967 yılında ilk büyük değişikliğini geçirdi.Orjinal tasarımının tamamen yeniden geliştirilmesiyle tasarlanan yeni Mustang, eski modeline oranla daha da büyümüştü ve sürekli yenilenerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.Mustang 1964-1973 ilk nesil, 1974-1978 ikinci nesil, 1979-1993 üçüncü nesil, 1994-2004 dördüncü nesil, 2005-2014 beşinci nesil ve 2015- günümüze altıncı nesil olarak üretildi ve üretilmektedir.Birçok sinema filminde da yer alan Mustang, ilk olarak 1964 yılında başrölünü Sean Connery’nin oynadığı James Bond Goldfinger (Altın Parmak) filminde kullanılmıştı.Fuat Cemaller Mustangını ve hikayesini bize şöyle anlattı;1965 Ford Mustang Coupe 289, 4.8cc ve 8 silindir. 2017 Temmuz ayında Amerika’dan adaya geldi.Full orjinal boya koduynan terar boyandı, bütün krom parçaları Amerika’dan Ford’un kendi ürettiği yerden alındı.Alt aksamları, suspansiyonlar, frenler orjinal sistemleriyle yeni alındı ve takıldı. Krom jantlar da Amerika’dan yeni getirtildi ve takıldı.Dümen, gösterge paneli, radio ses sistemi 1965 yılındaki ile ayni ürünlerle değiştirildi. Yaklaşık iki yıl süren restorasyon sonunda otomobil 1965 yılındaki kadar orjinal ve güzel hale geldi.Haftaya Semavi Aşık ve klasik otomobili Mercedes- Benz 280 SL.