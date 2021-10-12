1. Lapta Belediyesi Klasik Otomobil Rallisi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun 4. yarışı olan 1. Lapta Belediyesi Klasik Otomobil Rallisini 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirdi.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Lapta Belediyesi ile Joly Joker Cafe sponsorluğunda, Lapta’daki şenlikler çerçevesinde gerçekleştirilen rally diğer rallilere kıyasla daha kısa sürdü.Ralli saat 16:00’da Lapta’daki Jolly – Joker Cafe’den verilen startla başladı. Rallide 3 özel etap geçen yarışmacılar toplamda 58 km(36 mil) yol katettiler ve rally saat 18.00’de aynı yerde son buldu.Yarışın bitiminin ardından yemekler yenildi ve ödül törenine geçildi.Rallide toplam 6 kategoride ödüller sahibini buldu.Bu kategoriler Genel Klasman, G Kategorisi, F Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası ve Lapta Kupasından oluştu.Ödülleri dönemin Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy verdi.Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kulübünün organizatörlüğünde gerçekleştirilen tırmanma rallisinin ödül töreninin de aynı yerde yapılmasıyla çok kalabalık bir seyirci topluluğu ödül törenini izledi.Eski ve yeni ralli araçlarının aynı yerde toplanması ortaya çok renkli görüntüler çıkardı.1.Lapta Belediyesi Klasik Otomobil Rallisinin benim için önemi ise ilk klasik otomobilimiz olan 1983 model Mercedes-Benz 230CE ile, eşim Derya Ilgar’ın Co-Pilotluğunda ve benim Pilot olarak katıldığımız ilk klasik otomobil rallisi olmasıdır.Haftaya 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 7,5 Limited Edition Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Buluşması.