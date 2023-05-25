ZetLeisure Center'de BMW Show

Yaşama Spor Bağlan Derneği, 9 Haziran 2023 Cuma günü ZetLeisure Center’de BMW Otomobil Fuarı düzenleyecek. Yarış arabaları, gösteri arabaları, modern, retrolar, klasikler, yeni miniler ve BMW
motorları gibi tüm BMW’lerin ağırlanacağı BMW Otomobil Fuarında drift gösterileri yapılacak.
Konuyla ilgili Yaşama Spor Bağlan Derneği şu paylaşımı yaptı:
“9 Haziran 2023 CUMA ZetLeisure Center deki BMW Otomobil Fuarı, yarış arabaları, gösteri arabaları, modern, retrolar, klasikler, yeni miniler ve BMW motorları gibi tüm BMW'leri ağırlıyor.
BMW'ler, harika drift yapmak için tüm doğru unsurlara sahiptir. Güçlü motorlar, arkadan çekişli sürüş ve dengeli yol tutuşu, tümü rakipsiz düz çizgi ve yanlamasına eğlence sağlar. Pek çok BMW sahibinin ZetLeisure Center'deki pisti beğenmeleri şaşırtıcı değil. Bu nedenle ZetLeisure Center, pistin yalnızca BMW sürücülerin en iyilerine açık olduğu BMW sahiplerine özel bir etkinlik başlattı.”
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