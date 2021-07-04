ZET'te motor keyfi yaşandı

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun düzenlediği sezonun ilk Süpermoto yarışı Zet Karting tesislerinde yapıldı.
Büyük çekişmenin yaşandığı gecenin birincisi Yakup Çavuşgil oldu.
İkinciliği Gallis kazanırken üçüncü Serdar Nerkiz oldu. İkinci kategoride birinci Çağlar Çakır, ikinci Mesut Akbayır oldu.
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