Zafer Doğan Rallisi’ni kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “Zafer Doğan Anı Rallisi”, 17-18 Ağustos tarihlerinde 2 günlük programla yapıldı. Sami Doğan Motors ana sponsorluğunda yapılan yarışta 22 ekip mücadele ederken zorlu yarışı Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazanmayı başardı.

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi2 günlük programla yapıldı. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 17 Ağustos2024 Cumartesi günü Fuar Özel Seyirci Etabı ile başladı. Toplamda 22 ekibin mücadele ettiği ralli Pazar günü Balıkesir, Mora ve Meriç bölgelerinde yapılan 8 etapla tamamlandı. Uzun bir aranın ardından ilk kez yapılan Fuar Seyirci Özel Etabı’nı kazanarak ilk günü lider tamamlamayı başaran Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ikinci gün de NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisiyle kıyasıya bir birincilik mücadele verdi ve yarışı kazanmayı başaran taraf oldu. 38 dakika 25,6 saniyelik derecesiyle yarışı kazanmayı başaran ikiliyi 5,4 saniye farkla Volkswagen Polo GTI Rally 2 ile mücadele eden Haskasap-Mulla ikilisi takip etti. Toplamda 5 etap zaferi elde eden ikili muhteşem mücadeleden ikinci ayrılan taraf oldu. Rallinin ilk üç etabında zaman kaybederek yaklaşık 15 saniye geriye düşen Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi daha sonra 2 etap zaferi elde etse de üçüncülükle yetinmek durumunda kaldı ve podyumu tamamlayan ekip oldu.

SICAK VE ZORLU YARIŞTA SINIFLARDA DA ÇEKİŞME YAŞANDI

Pazar günü önceMeriç ve Balıkesir etaplarının ikişer kez geçildği, ardından Mora ve Balıkesir Uzun etaplarının ikişer kez geçildiği bu zorlu rallide Sınıf 2 podyumunu da genel klasmanda podyumu oluşturan ekipler tamamladı. Sami Doğan-Ali Burhan ikilisinin Skoda Fabia Rally 2 ile mücadele ederek dördüncü olduğu yarışta Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi beşinci oldu. İstikrarlı performansıyla Bilgimer Rally Team ekibi, Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi Sınıf 1’de ve Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda birinci olmayı başardı. İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisinin Sınıf N birincisi olduğu yarışta ayrıca bu ikili Ahmet DemirelRalli Kupası ikincisi olan ekipti. Sınıf N ikincisi olan Derviş Dizliklioğlu- DoğukanÖzbeyli ikilisi Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü olmayı başardı. Sınıf R birincisi NEU Drift Racing Team’den Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi olurken, Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi Sınıf 4 birincisi olmayı başaran ekip oldu. Kadın Co-Pilot birincisi Hande Kufi, Gençler birincisi Mustafa Karam oldu. Masterlerde Pilotlar birincisi Sami Doğan, ikincisi Oktay Çocuk ve üçüncüsü Cem Yudulmaz oldu. Master Co-Pilot birincisi Hüseyin Çocuk ve ikincisi Deniz Gümüş oldu.

