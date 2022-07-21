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Yılın ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Cemsa’da

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), 2022 sezonunun ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu 23 Temmuz 2022 Cumartesi, CemsaSporting Center’de gerçekleştiriyor

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Yılın ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Cemsa’da
Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “Time Attack” organizasyonu, 2022 Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) takviminde 3 organizasyonla yer almıştı. Sezonun ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Mayıs ayında yapılmış ve yine büyük ilgi görmüştü. 200’ün üzerinde aracın sergilendiği organizasyonda yaklaşık 70 pilot piste çıkmıştı.
Bu sezonun ikinci “Time Attack & Auto Show” etkinliği 23 Temmuz 2022 Cumartesi, “Güven Sigorta Time Attack & Auto Show” adıyla CemsaSporting Center’de yapılıyor. Sezonun ilk etkinliğinde olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 16.00’da kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar.
ÖDÜLLÜ AUTO SHOW
Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 50 TL’ye girebileceği açıklandı.
Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlik Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra; TuningTorch, Air Transfer Cooling Ltd.,LifecellDigital, Capital Radyo, Comment Printing, Yakın Doğu Üniverstiesi Hastanesi, Kaan Motors ve Veli Kardeşler’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.
Güven Sigorta Time Attack Güncel Kayıt Listesi:
No. Pilot Araç Sınıf
1 COŞKUN GÜREL GOLF R AWD
2 GOLGEM PASA SUBARU WRX STİ AWD
3 HÜSEYİN Karaoğlan SUBARU WRX STİ AWD
4 IZER OZVURULMUS EVO 9 AWD
5 ÖNDER ONDEROGLU EVO 8 AWD
6 KEMAL AKELER EVO6 AWD
7 CENK TOKSOY EVO 6 AWD
8 DOĞA KOYUNCU EVO 6 AWD
9 EMRE EROSAL FİESTA PROTO CAR AWD
10 ÖZGE BORAN SUBARU WRX STİ AWD
11 CAN KÜÇÜK EVO 8 MR AWD
12 ARCAN YİĞİT VW CORRADO FWD
13 ALİ TUTAR OPEL CORSA OPC FWD
14 BARIŞ ANDIÇ HONDA CIVIC FWD
15 FAİK ŞARDU STARLET GT FWD
16 HASAN ŞENTÜRK CIVIC TYPER FWD
17 KEMAL TOPCUOGLU HONDA CIVIC FWD
18 ONAT KUTLAR HONDA CIVIC FWD
19 ORHAN OLKANLI İNTEGRA DC5 FWD
20 TUĞBERK KOPCA İNTEGRA DC5 FWD
21 MEHMET BIRKAN Sert HONDA FWD
22 SAMİM MAMÜLCÜ TYPE R FWD
23 FUAT GUNGORMUS GLANZA FWD
24 BERKE BARKUT STARLET GT FWD
25 SAMİ ÖNEN HONDA CIVIC FWD
26 SERTAÇ ZURNACI HONDA CİVİC FWD
27 İBRAHİM Yakupoğullari HONDA CİVİC FWD
28 NİHAT BÜRÜNCÜK HONDA CIVIC FWD
29 İLSEM BOSKURT CİVİC TYPE R FWD
30 CANKAY ÖZER HONDA İNTEGRA FWD
31 ÇAĞIN GARANTI HONDA EURO R FWD
32 ALİ KÖROĞLU MINI FWD
33 GÜRKAN GÜLDEREN HONDAEK K24 EP 859 FWD
34 HÜSEYİN GÜNE INTEGRA TYPER FWD
35 YILDIRAY UZMANER ALFA ROMEO FWD
36 ABİT BİRSEN HONDA CIVIC FWD
37 DOĞUKAN DEVMAN MINI COOPER S FWD
38 BUĞRA Yorgancioğlu TOYOTA RUNX 1,8VVTL-I FWD
39 YAKUP SAH EP3 TYPER FWD
40 UMUT GÖKSU HONDA CİVİC FWD
41 AHMET Öksüzoğluları S13 SILVIA RWD
42 AHMET BAĞRIAÇIK NİSSAN SKYLİNE RWD
43 ALİ GÜRAN TAHSİN MAZDA MX5 RWD
44 MUSTAFA BEYAZ MERCEDES 190 RWD
45 CAFER POLİLİ BMW E36 RWD
46 TUĞCAN Karamustafa 350Z RWD
47 TANCAN KEMALLER NİSSAN SİLVİA RWD
48 ERDOĞAN AŞIK S15 SILVIA RWD
49 ÖZKAN Çalişkanlar 350Z RWD
50 SAMİ TEKİN 350Z RWD
51 KAĞAN TAŞÇI MAZDA RX8 RWD
52 LEVENT TACEL DOGAN SAHİN RWD
53 AYKUT SOKULLU FORD ESCORT RWD
54 İBRAHİM CAN EROĞLU 350Z RWD
55 CAN YILMAZ BMW Z4 RWD
56 STRATAN PAVEL MAZDA MX5 RWD
57 HURİ BAĞRIAÇIK NİSSAN 350Z RWD
58 HÜSEYİN AKDOĞDU E30 BMW RWD
59 SALİH CAMBAZ MERCEDES RWD
60 ONUR KARAGÖZLÜ BMW E36 RWD
61 ESER YILSAY NİSSAN 350Z RWD
62 OSMAN BİÇENTÜRK BMW E34 RWD
63 ÖNEM BİÇENTÜRK NİSSAN SİLVİA S14 RWD
64 METİN Tavukcuoğlu BMW E30 RWD
65 MEHMET ASTAM HONDA CİVİC FWD
 
 
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