Yılın ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Cemsa’da

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), 2022 sezonunun ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu 23 Temmuz 2022 Cumartesi, CemsaSporting Center’de gerçekleştiriyor

No. Pilot Araç Sınıf 1 COŞKUN GÜREL GOLF R AWD 2 GOLGEM PASA SUBARU WRX STİ AWD 3 HÜSEYİN Karaoğlan SUBARU WRX STİ AWD 4 IZER OZVURULMUS EVO 9 AWD 5 ÖNDER ONDEROGLU EVO 8 AWD 6 KEMAL AKELER EVO6 AWD 7 CENK TOKSOY EVO 6 AWD 8 DOĞA KOYUNCU EVO 6 AWD 9 EMRE EROSAL FİESTA PROTO CAR AWD 10 ÖZGE BORAN SUBARU WRX STİ AWD 11 CAN KÜÇÜK EVO 8 MR AWD 12 ARCAN YİĞİT VW CORRADO FWD 13 ALİ TUTAR OPEL CORSA OPC FWD 14 BARIŞ ANDIÇ HONDA CIVIC FWD 15 FAİK ŞARDU STARLET GT FWD 16 HASAN ŞENTÜRK CIVIC TYPER FWD 17 KEMAL TOPCUOGLU HONDA CIVIC FWD 18 ONAT KUTLAR HONDA CIVIC FWD 19 ORHAN OLKANLI İNTEGRA DC5 FWD 20 TUĞBERK KOPCA İNTEGRA DC5 FWD 21 MEHMET BIRKAN Sert HONDA FWD 22 SAMİM MAMÜLCÜ TYPE R FWD 23 FUAT GUNGORMUS GLANZA FWD 24 BERKE BARKUT STARLET GT FWD 25 SAMİ ÖNEN HONDA CIVIC FWD 26 SERTAÇ ZURNACI HONDA CİVİC FWD 27 İBRAHİM Yakupoğullari HONDA CİVİC FWD 28 NİHAT BÜRÜNCÜK HONDA CIVIC FWD 29 İLSEM BOSKURT CİVİC TYPE R FWD 30 CANKAY ÖZER HONDA İNTEGRA FWD 31 ÇAĞIN GARANTI HONDA EURO R FWD 32 ALİ KÖROĞLU MINI FWD 33 GÜRKAN GÜLDEREN HONDAEK K24 EP 859 FWD 34 HÜSEYİN GÜNE INTEGRA TYPER FWD 35 YILDIRAY UZMANER ALFA ROMEO FWD 36 ABİT BİRSEN HONDA CIVIC FWD 37 DOĞUKAN DEVMAN MINI COOPER S FWD 38 BUĞRA Yorgancioğlu TOYOTA RUNX 1,8VVTL-I FWD 39 YAKUP SAH EP3 TYPER FWD 40 UMUT GÖKSU HONDA CİVİC FWD 41 AHMET Öksüzoğluları S13 SILVIA RWD 42 AHMET BAĞRIAÇIK NİSSAN SKYLİNE RWD 43 ALİ GÜRAN TAHSİN MAZDA MX5 RWD 44 MUSTAFA BEYAZ MERCEDES 190 RWD 45 CAFER POLİLİ BMW E36 RWD 46 TUĞCAN Karamustafa 350Z RWD 47 TANCAN KEMALLER NİSSAN SİLVİA RWD 48 ERDOĞAN AŞIK S15 SILVIA RWD 49 ÖZKAN Çalişkanlar 350Z RWD 50 SAMİ TEKİN 350Z RWD 51 KAĞAN TAŞÇI MAZDA RX8 RWD 52 LEVENT TACEL DOGAN SAHİN RWD 53 AYKUT SOKULLU FORD ESCORT RWD 54 İBRAHİM CAN EROĞLU 350Z RWD 55 CAN YILMAZ BMW Z4 RWD 56 STRATAN PAVEL MAZDA MX5 RWD 57 HURİ BAĞRIAÇIK NİSSAN 350Z RWD 58 HÜSEYİN AKDOĞDU E30 BMW RWD 59 SALİH CAMBAZ MERCEDES RWD 60 ONUR KARAGÖZLÜ BMW E36 RWD 61 ESER YILSAY NİSSAN 350Z RWD 62 OSMAN BİÇENTÜRK BMW E34 RWD 63 ÖNEM BİÇENTÜRK NİSSAN SİLVİA S14 RWD 64 METİN Tavukcuoğlu BMW E30 RWD 65 MEHMET ASTAM HONDA CİVİC FWD

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “Time Attack” organizasyonu, 2022 Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) takviminde 3 organizasyonla yer almıştı. Sezonun ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Mayıs ayında yapılmış ve yine büyük ilgi görmüştü. 200’ün üzerinde aracın sergilendiği organizasyonda yaklaşık 70 pilot piste çıkmıştı.Bu sezonun ikinci “Time Attack & Auto Show” etkinliği 23 Temmuz 2022 Cumartesi, “Güven Sigorta Time Attack & Auto Show” adıyla CemsaSporting Center’de yapılıyor. Sezonun ilk etkinliğinde olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 16.00’da kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar.Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 50 TL’ye girebileceği açıklandı.Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlik Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra; TuningTorch, Air Transfer Cooling Ltd.,LifecellDigital, Capital Radyo, Comment Printing, Yakın Doğu Üniverstiesi Hastanesi, Kaan Motors ve Veli Kardeşler’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.