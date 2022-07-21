Yılın ikinci “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Cemsa’da

Bu sezonun ikinci “Time Attack & Auto Show” etkinliği 23 Temmuz 2022 Cumartesi, “Güven Sigorta Time Attack & Auto Show” adıyla CemsaSporting Center’de yapılıyor. Sezonun ilk etkinliğinde olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 16.00’da kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar.
ÖDÜLLÜ AUTO SHOW
Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 50 TL’ye girebileceği açıklandı.
Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlik Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra; TuningTorch, Air Transfer Cooling Ltd.,LifecellDigital, Capital Radyo, Comment Printing, Yakın Doğu Üniverstiesi Hastanesi, Kaan Motors ve Veli Kardeşler’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.
Güven Sigorta Time Attack Güncel Kayıt Listesi:
|No.
|Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|COŞKUN GÜREL
|GOLF R
|AWD
|2
|GOLGEM PASA
|SUBARU WRX STİ
|AWD
|3
|HÜSEYİN Karaoğlan
|SUBARU WRX STİ
|AWD
|4
|IZER OZVURULMUS
|EVO 9
|AWD
|5
|ÖNDER ONDEROGLU
|EVO 8
|AWD
|6
|KEMAL AKELER
|EVO6
|AWD
|7
|CENK TOKSOY
|EVO 6
|AWD
|8
|DOĞA KOYUNCU
|EVO 6
|AWD
|9
|EMRE EROSAL
|FİESTA PROTO CAR
|AWD
|10
|ÖZGE BORAN
|SUBARU WRX STİ
|AWD
|11
|CAN KÜÇÜK
|EVO 8 MR
|AWD
|12
|ARCAN YİĞİT
|VW CORRADO
|FWD
|13
|ALİ TUTAR
|OPEL CORSA OPC
|FWD
|14
|BARIŞ ANDIÇ
|HONDA CIVIC
|FWD
|15
|FAİK ŞARDU
|STARLET GT
|FWD
|16
|HASAN ŞENTÜRK
|CIVIC TYPER
|FWD
|17
|KEMAL TOPCUOGLU
|HONDA CIVIC
|FWD
|18
|ONAT KUTLAR
|HONDA CIVIC
|FWD
|19
|ORHAN OLKANLI
|İNTEGRA DC5
|FWD
|20
|TUĞBERK KOPCA
|İNTEGRA DC5
|FWD
|21
|MEHMET BIRKAN Sert
|HONDA
|FWD
|22
|SAMİM MAMÜLCÜ
|TYPE R
|FWD
|23
|FUAT GUNGORMUS
|GLANZA
|FWD
|24
|BERKE BARKUT
|STARLET GT
|FWD
|25
|SAMİ ÖNEN
|HONDA CIVIC
|FWD
|26
|SERTAÇ ZURNACI
|HONDA CİVİC
|FWD
|27
|İBRAHİM Yakupoğullari
|HONDA CİVİC
|FWD
|28
|NİHAT BÜRÜNCÜK
|HONDA CIVIC
|FWD
|29
|İLSEM BOSKURT
|CİVİC TYPE R
|FWD
|30
|CANKAY ÖZER
|HONDA İNTEGRA
|FWD
|31
|ÇAĞIN GARANTI
|HONDA EURO R
|FWD
|32
|ALİ KÖROĞLU
|MINI
|FWD
|33
|GÜRKAN GÜLDEREN
|HONDAEK K24 EP 859
|FWD
|34
|HÜSEYİN GÜNE
|INTEGRA TYPER
|FWD
|35
|YILDIRAY UZMANER
|ALFA ROMEO
|FWD
|36
|ABİT BİRSEN
|HONDA CIVIC
|FWD
|37
|DOĞUKAN DEVMAN
|MINI COOPER S
|FWD
|38
|BUĞRA Yorgancioğlu
|TOYOTA RUNX 1,8VVTL-I
|FWD
|39
|YAKUP SAH
|EP3 TYPER
|FWD
|40
|UMUT GÖKSU
|HONDA CİVİC
|FWD
|41
|AHMET Öksüzoğluları
|S13 SILVIA
|RWD
|42
|AHMET BAĞRIAÇIK
|NİSSAN SKYLİNE
|RWD
|43
|ALİ GÜRAN TAHSİN
|MAZDA MX5
|RWD
|44
|MUSTAFA BEYAZ
|MERCEDES 190
|RWD
|45
|CAFER POLİLİ
|BMW E36
|RWD
|46
|TUĞCAN Karamustafa
|350Z
|RWD
|47
|TANCAN KEMALLER
|NİSSAN SİLVİA
|RWD
|48
|ERDOĞAN AŞIK
|S15 SILVIA
|RWD
|49
|ÖZKAN Çalişkanlar
|350Z
|RWD
|50
|SAMİ TEKİN
|350Z
|RWD
|51
|KAĞAN TAŞÇI
|MAZDA RX8
|RWD
|52
|LEVENT TACEL
|DOGAN SAHİN
|RWD
|53
|AYKUT SOKULLU
|FORD ESCORT
|RWD
|54
|İBRAHİM CAN EROĞLU
|350Z
|RWD
|55
|CAN YILMAZ
|BMW Z4
|RWD
|56
|STRATAN PAVEL
|MAZDA MX5
|RWD
|57
|HURİ BAĞRIAÇIK
|NİSSAN 350Z
|RWD
|58
|HÜSEYİN AKDOĞDU
|E30 BMW
|RWD
|59
|SALİH CAMBAZ
|MERCEDES
|RWD
|60
|ONUR KARAGÖZLÜ
|BMW E36
|RWD
|61
|ESER YILSAY
|NİSSAN 350Z
|RWD
|62
|OSMAN BİÇENTÜRK
|BMW E34
|RWD
|63
|ÖNEM BİÇENTÜRK
|NİSSAN SİLVİA S14
|RWD
|64
|METİN Tavukcuoğlu
|BMW E30
|RWD
|65
|MEHMET ASTAM
|HONDA CİVİC
|FWD