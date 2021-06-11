Yetkili geceyi aydınlattı

Necati KÜLAHLILAR

nesdersan.com Rallisinin ilk günü tamamlanırken, ilk günün lideri Volkswagen Polo GTI R5 arabaları ile Cahit Yetili – Harun Çakır ikilisi oldu.

Çetinkaya Zahra Burcu’ndan verilen startla başlayan yarış öncesinde ve yarış sırasında çeşitli şovlar yapıldı. Oldukça kalabalık bir ralli sever kitlesinin izlediği yarış sırasında düzenlenen havai fişek gösterisi nefesleri kesti.

nesdersan.com Rallisinin ilk gününde ikinciliği Enver Haskasap – Halil Mulla, üçüncülüğü ise Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi elde etti.



