banner583
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
123 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
63 0
 
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
21 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
51 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
32 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
42 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
41 0
banner661

Yetkili geceyi aydınlattı

banner476

banner666
Yetkili geceyi aydınlattı
Necati KÜLAHLILAR
nesdersan.com Rallisinin ilk günü tamamlanırken, ilk günün lideri Volkswagen Polo GTI R5 arabaları ile Cahit Yetili – Harun Çakır ikilisi oldu.
Çetinkaya Zahra Burcu’ndan verilen startla başlayan yarış öncesinde ve yarış sırasında çeşitli şovlar yapıldı. Oldukça kalabalık bir ralli sever kitlesinin izlediği yarış sırasında düzenlenen havai fişek gösterisi nefesleri kesti.
nesdersan.com Rallisinin ilk gününde ikinciliği Enver Haskasap – Halil Mulla, üçüncülüğü ise Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi elde etti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.