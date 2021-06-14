Workteam zoru başardı

Kktokworkteam görevlileri, 3 günlük programla organize edilen nesdersan.com Rallisinin başarıyla tamamlanmasını sağladılar

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, nesdersan.com Rallisi, Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 ile yarışan, Deniz Fahri–Serhan Tan ikilisinin zaferiyle tamamlandı.

21 ekibin start alıp 15 ekibin finiş görebildiği Nesdersan.Com rallisi, toplamda yaklaşık 85 kilometrelik birbirinden zorlu 10 özel etaptan oluştu. 3 günlük programla organize edilen rallide, perde gerisindeki kahramanlar ise “kktokworkteam” oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir yarış sonunda yarış direktörü Canben Özpaşa sorumluluğundaki “kktokworkteam” elemanlarını tebrik etti.

Kktokworkteam görevlileri, yarış öncesinde etapların hazırlanmasında, yarışta etapların güvenliğinin sağlanmasında ve yarış sonrasında etapların eski haline döndürülüp temizlenmesinde görev alıp, sıcak ve toza rağmen çok ağır bir görevi başarıyla yerine getirdiler.

