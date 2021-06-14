Workteam zoru başardı

Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, nesdersan.com Rallisi, Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 ile yarışan, Deniz Fahri–Serhan Tan ikilisinin zaferiyle tamamlandı.
21 ekibin start alıp 15 ekibin finiş görebildiği Nesdersan.Com rallisi, toplamda yaklaşık 85 kilometrelik birbirinden zorlu 10 özel etaptan oluştu. 3 günlük programla organize edilen rallide, perde gerisindeki kahramanlar ise “kktokworkteam” oldu.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir yarış sonunda yarış direktörü Canben Özpaşa sorumluluğundaki “kktokworkteam” elemanlarını tebrik etti.
Kktokworkteam görevlileri, yarış öncesinde etapların hazırlanmasında, yarışta etapların güvenliğinin sağlanmasında ve yarış sonrasında etapların eski haline döndürülüp temizlenmesinde görev alıp, sıcak ve toza rağmen çok ağır bir görevi başarıyla yerine getirdiler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.