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Vettel’in kaskında KKTC bayrağı

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Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel'in Ukrayna’ya destek amaçlı yeni kaskında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı da bulunuyor

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Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Ünlü F1 pilotu SebastianVettel de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasına sessiz kalmıyor.
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot SebastianVettel'in yeni kaskında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı da bulunuyor.
Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Vettel, perşembe günü Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk gününde yine Ukrayna yanlısı, savaş karşıtı bir duruş gösterdi.
Alman pilot, Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan "Savaş'a Hayır" yazısı ve bir barış güvercini resmedilen bir kask taktı.
Kask üzerinde ülke bayraklarının bulunduğu bölümde Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı.
Vettel, Rusya Grand Prix'sinin bu sezon yarış takviminden çıkarılması için çağrıda bulunmuş sonrasında ise Rusya'daki yarışlar takvimden çıkarılmıştı.
 
 
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