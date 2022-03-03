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Verstappen, RedBull ile sözleşmesini uzattı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonu zirvede tamamlayan Hollandalı pilot MaxVerstappen, takımı RedBull ile sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı

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Verstappen, RedBull ile sözleşmesini uzattı
Formula 1'den yapılan açıklamada, RedBull ise sözleşmesi 2023 sezonu sonunda tamamlanacak 24 yaşındaki pilotun, takımdan gelen 5 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul ettiği belirtildi.
İmza töreninde duygularını dile getiren Verstappen, "RedBull takımının bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Bu nedenle benim için zor bir karar olmadı." ifadelerini kullandı.
İngiltere basında yer alan haberlere göre, Formula 1 kariyerinde 20 etap zaferi yaşayan ve 60 kez podyuma çıkan Verstappen, yeni anlaşmasıyla yıllık 40-50 milyon avro arasında bir gelir elde edecek.
Geçen sezon Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, kazalar, pit stop stratejileri ve yarış direktörü Michael Masi'nin verdiği tartışmalı kararın ardından sezonun son etabı Abu Dabi Grand Prix'sini ilk sırada tamamlamış ve kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.
 
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