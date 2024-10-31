"Verstappen adil yarışmaktan aciz"

Formula 1'de bir şampiyonluğa daha yaklaşan MaxVerstappen, şimşekleri üzerine çekti. Eski Formula 1 pilotu DamonHill de, Hollandalı pilotu ağır sözlerle eleştirdi

Formula 1'de Hollandalı pilot MaxVerstappen'e yönelik eleştiriler devam ediyor.

Verstappen, ABD Grand Prix'sindekİ sürüş tarzı ile eleştirilen odağına oturmuştu.

RedBull pilotu, sert savunma hamlelerini Meksika Grand Prix'sinde de sürdürdü.

Bunun üzerine Hollandalı pilota, Meksika yarışında 20 saniye cezası verildi.

Meksika Grand Prix'sindeki pist performansı Verstappen'e yönelik eleştirileri de alevlendirdi.

Son eleştiri eski Formula 1 pilotu DamonHill'den geldi. Hill, Verstappen'in bu sürüş tarzı ile rakiplerini tehlikeye attığını söyledi.

Eski formula pilotu, "Adil şekilde yarışmak mümkün ama bu Max'in yapabileceği bir şey değil gibi görünüyor. Bu onun repertuarında ya da felsefesinde yok. Spor karakter inşa etmez, karakteri gösterir, aracınızı bir silah olarak kullanmamalısınız" ifadelerini kullandı.



