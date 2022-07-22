Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek

2022-2025 Uluslararası ve Avrupa Rallisinin, Güney Kıbrıs’ta düzenlemesi önerisini Rum hükümetti reddetti, bunun üzerine Rum Otomobil Kurumu Rallinin Güney Kıbrıs’ta düzenlenmesi önerisini reddetmesini “mantıksız ve suç” şeklinde nitelendirdi

Rum Otomobil Kurumu, 2022-2025 Uluslararası ve Avrupa Rallisinin, Güney Kıbrıs’ta düzenlemesi önerisini reddetmesi nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterdi.

Fileleftheros gazetesi “Ralli Kıbrıs’ın Önünü Kestiler” başlıklı haberinde, Otomobil Kurumu Başkanı AntonisMihailidis’in dün konuyla ilgili düzenlemiş olduğu basın toplantısına yer verdi.

Habere göre Mihailidis, Maliye Bakanlığının Avrupa ve Uluslararası Rallinin Güney Kıbrıs’ta düzenlenmesi önerisini reddetmesini “mantıksız ve suç” şeklinde nitelendirdi.

Mihailidis, basın toplantısında rallinin ekonomik açıdan yararını gösteren Deloitte’nin incelemesini sunarken incelemenin, uluslararası Kıbrıs rallisinin, 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıl için “WRC/ERC” düzeyinde organize edilmesiyle 120.4 milyon Euro tahsil edileceğini, giderlerin ise sadece 10.6 milyon olacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Gelirler konusunda ise Mihailidis, dört yıl boyunca yurt dışındaki seyirci sayısının 102.3 milyon olarak öngörüldüğünü, bunun ekonomiye direkt katkısının 30.5 milyon, dolaylı katkısının ise 89.9 milyon Euro olacağını ifade etti.

Maliye Bakanlığının reddine karşın, Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA), “WRC PromoterGmbH” aracılığıyla sunduğu 2023-2025 yılları için olan önerisinin hâlâ masada bulunduğunu söyleyen Mihailidis, gelecek şubat ayındaki seçimlerden ortaya çıkacak yeni hükümetin daha doğru bir değerlendirme yapacağı” şeklindeki temennisini dile getirdi.

Mihailidis bir soru üzerine, bu yıl eylül ayı için planlanan Kıbrıs Rallisinin, Maliye Bakanlığının olumsuz yanıtının sonucu olarak gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti.

Mihaildis, uluslararası müsabakanın, “Türk işgalinin” sonucu olarak 1974-75 yıllarında (bu iki yılı) iptal edilmesinden sonra ilk kez ertelendiğine de dikkati çekti.

