Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “TuningTorchDrag Yarışı”, görkemli bir organizasyonla yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı, TuningTorch ana sponsorluğunda 6-7 Ağustos tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı.

2 günlük programla organize edilen yarışın ilk gününde 64 yarışçı piste çıkarak derece elde etti. Elde edilen derecelere göre saniye bazında 6 sınıf oluşturulurken eşleşmeler belirlendi.TuningTorch’un ana sponsorluğunun yanı sıra; Glo, Pera Pırlanta, Tekin İletişim, Güven Sigorta, Değirmenlik Belediyesi, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, PirvateArmor, Comment Printing, Capital Radyo, Veli’sve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de katkılarıyla organize edilen yarış Cumartesi akşamüzeri başladı. Sırasıyla 15 saniye, 14 saniye, 13 saniye eşleşmelerinin yapılmasının ardından heyecan yükselirken 12 saniye, 11 saniyenin ardından günün en hızlı araçları olan 9 saniye sınıfı yarışçıları piste çıktı.

Binlerce insanın yerinde takip ettiği, Dj Erim’in setleriyle renklenen organizasyonun sunumunu Seniha Kanatlı gerçekleştirdi. GelengülProduction’ın kalabalık bir ekiple sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı organizasyonda canlı yayın sunumlarını Olgun Bıçak ve Çelen Oben yaptı. Birçok yiyecek ve içecek standının da kurulduğu etkinlikte Zayder, Oza Kahve ve Veranda Yüz On Bir işbirliğinde Oza Mobil Kahve aracının elde ettiği tüm gelir SMA hastası Asya Bebek için toplandı.

İkili çıkışlarla rakiplerini tek tek eleyen sporcular arasında tüm sınıflarda dereceye girenler belirlendi. Deniz Denner bir kez daha 9.887 saniyelik derecesiyle pist rekorunu kırarken, 9 saniye sınıfının da birincisi oldu. Güney Kıbrıs’tan yarışa katılan PanayiotisSocratous ikinci olurken, İbrahim Alkan üçüncü oldu. 10 saniye sınıfının açılmadığı yarışta 11 saniye sınıfı birincisi yine güneyden yarışa katılan StelliosSwottou oldu. 11 saniye sınıfı ikincisi Ömer İlhan Sayar olurken, üçüncü Kemal Ataoğlu oldu. 12 saniyede Gürkan Gülderen birinci, Kemal Topcuoğlu ikinci ve Hüseyin Deney üçüncü oldu. En kalabalık sınıf olan 13 saniye sınıfında Mehmet Erginoylu birinci olmayı başardı. İkinci Sertaç Zurnacı olurken üçüncü Ali Çıdan oldu. Yine kalabalık sınıflardan 14 saniye sınıfının birincisi Ersin Danacı oldu. Sınıfın ikincisi Hüseyin Güne olurken, üçüncüsü Bayram Saylık oldu. Son olarak 15 saniye sınıfında dereceye giren isimler sırasıyla Osman Tenbel, Volkan Yavuz ve Batuhan Kumcul oldu.

Yarışın uzaması ve sokağa çıkma yasağına takılmamak için ödül töreni pistte yapılmazken, ileriki günlerde ödül töreninin yapılacağı duyuruldu.

DERECEYE GİRENLER

9 Saniye Sınıfı

1.Deniz Denner – 1 – 9.887 Pist Rekor

2.Panayiotis Socratous – 73

3.İbrahim Alkan – 10

11 Saniye Sınıfı

1.Stellios Swottou – 27

2.Ömer İlhan Sayar – 56

3.Kemal Ataoğlu – 77

12 Saniye Sınıfı

1.Gürkan Gülderen – 72

2.Kemal Topcuoğlu – 46

3.Hüseyün Deney – 40

13 Saniye Sınıfı

1.Mehmet Erginsoylu – 48

2.Sertaç Zurnacı – 8

3.Ali Çıdan – 52

14 Saniye Sınıfı

1.Ersin Danacı – 38

2.Hüseyin Güne – 76

3.Bayram Saylık – 13

15 Saniye Sınıfı

1.Osman Tenbel – 24

2.Volkan Yavuz – 21

3.Batuhan Kumcul – 22

